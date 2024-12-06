Unterhaltung

Der Herr der Ringe: Eine neue und „epische Trilogie“ könnte kommen

Es ist eine gute Zeit für Fans von „Der Herr der Ringe“, denn es gibt viele Inhalte, sei es die Serie bei Amazon Prime Video (Die Ringe der Macht) oder ein kommender Anime-Film (Die Schlacht der Rohirrim). Und es kommt mehr (Hunt for Gollum).

Der Herr der Ringe: Eine neue Kino-Trilogie

Doch neben der Serie, animierten Filmen und einzelnen Filmen, wäre laut Philippa Boyens auch wieder eine „epische Trilogie“ rund um Der Herr der Ring möglich. Im Interview mit The Playlist hat die Drehbuchautorin (die an den ersten zwei Trilogien beteiligt war) verraten, dass das Team sehr viele Ideen für neue Geschichten habe.

Die Welt von Mittelerde hat noch viele Schichten, die verknüpft und noch nicht erzählt wurden. Man könnte eine Trilogie über die Elben, über Zauberer und so viel mehr schreiben. Falls die Fans „Hunger danach haben“, dann könnte man abliefern.

Wir haben gerade die beiden Trilogien hinter uns, die wir nach der zweiten Staffel der Amazon-Serie geschaut haben, und da hatte ich sogar den Gedanken, dass es wieder Zeit für eine neue Trilogie wäre. Das Original ist jetzt über zwei Jahrzehnte her und die Hobbit-Reise hat ebenfalls schon ein gutes Jahrzehnt auf dem Buckel.

Ich hätte nichts dagegen, wenn wir nach so einer Zeit immer mal wieder eine neue Trilogie mit einem epischen Abenteuer bekommen, die Welt von J. R. R. Tolkien ist groß und birgt noch viele Geschichten, die gut für die Kinoleinwand geeignet sind.

  1. Stefan K. 💎
    sagt am

    Oh ja, da gibt es einiges was ich mit Freuden filmisch umgesetzt sehen wollen würde. Wie zum Beispiel die Maiar, der Kampf gegen Morgoth, wie Mairon zu Sauron wurde, etc.

    Kann mir nicht vorstellen, dass da nichts Neues in der Entwicklung ist, dazu birgt das Franchise zu viel Potential.

