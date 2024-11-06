Mercedes-Benz am Handgelenk: die Apple Watch App ist da
Mercedes-Benz baut seine App weiter aus. Nachdem man die Features der Service-App integrieren wird, bringt das Update auf Version 1.50.0 den Support für die Apple Watch mit.
Mercedes-Benz bietet seine App jetzt auch für die Apple Watch an und erhöht damit den Komfort für die Besitzer deutlich. Nutzer können ihr Fahrzeug direkt über die Uhr auf einer Karte lokalisieren, wichtige Fahrzeuginformationen abrufen und die Türen aus der Ferne ver- und entriegeln.
Die Mercedes-Benz App macht das Smartphone zur Schaltzentrale für das Fahrzeug: Nutzer können Informationen wie Fahrzeugstatus, Reifendruck und Standort abrufen, Türen und Fenster aus der Ferne verriegeln und Klimafunktionen starten. Die App ermöglicht zudem eine Routenplanung und warnt bei sicherheitsrelevanten Ereignissen wie Diebstahlversuchen. Zusatzfunktionen wie die Anzeige des individuellen Kraftstoffverbrauchs und das einfache Auffinden von Ladestationen sind ebenfalls an Bord.
Da kann ich ja nur lachen, die myAudi App kann das schon Jahre lang, dachte Mercedes wäre da weiter
Tja . Und die ältere Autos bekommen keine Unterstützung mehr . Top Mercedes !
Kommt darauf an wie alt. Alle mit relativ aktuellem MBUX sollten die App nutzen können.