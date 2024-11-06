Mercedes-Benz am Handgelenk: die Apple Watch App ist da

Mercedes-Benz baut seine App weiter aus. Nachdem man die Features der Service-App integrieren wird, bringt das Update auf Version 1.50.0 den Support für die Apple Watch mit.

Mercedes-Benz bietet seine App jetzt auch für die Apple Watch an und erhöht damit den Komfort für die Besitzer deutlich. Nutzer können ihr Fahrzeug direkt über die Uhr auf einer Karte lokalisieren, wichtige Fahrzeuginformationen abrufen und die Türen aus der Ferne ver- und entriegeln.

Die Mercedes-Benz App macht das Smartphone zur Schaltzentrale für das Fahrzeug: Nutzer können Informationen wie Fahrzeugstatus, Reifendruck und Standort abrufen, Türen und Fenster aus der Ferne verriegeln und Klimafunktionen starten. Die App ermöglicht zudem eine Routenplanung und warnt bei sicherheitsrelevanten Ereignissen wie Diebstahlversuchen. Zusatzfunktionen wie die Anzeige des individuellen Kraftstoffverbrauchs und das einfache Auffinden von Ladestationen sind ebenfalls an Bord.