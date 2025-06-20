Mercedes: Elektrische C-Klasse wirft eine Frage auf

Mercedes startet jetzt bald mit dem elektrischen CLA durch, einer Limousine, die mit einer neuen Plattform und Software ausgestattet ist. Doch schon Ende 2026 wird die elektrische C-Klasse bei Mercedes folgen, die doch eine Frage aufwirft.

Die ersten Details lassen vermuten, dass die Reichweite bei über 800 km liegt, am Ende dürften es knapp 850 km werden. Und in 10 Minuten kann man wohl um die 330 km nachladen. Daten, die wir so auch in etwa schon vom neuen CLA kennen.

Dieser schafft fast 800 km (792 km nach WLTP) und lädt 325 km in 10 Minuten nach. Andere Werte, aber sehr ähnlich. Mercedes wird die elektrische C-Klasse aber wohl etwas teurer anbieten, daher bin ich gespannt, wie diese dann ankommt.

Limousinen sind derzeit nicht unbedingt Bestseller, vor allem nicht elektrisch, ist da ein so ähnliches Modell, welches kaum bessere Werte hat und teurer ist, wirklich eine gute Idee bei Mercedes? Ich bin da wirklich auf die finalen Details gespannt.