Der Audi RS6 für 2026 geht ganz neue Wege

Audi arbeitet derzeit an einer Ikone der Marke, denn 2026 kommt ein ganz neuer Audi RS6 zu den Kunden, so Autocar. Und mit diesem geht man neue Wege, auch wenn ein Klassiker, der V8-Motor, im Verbrenner bleibt. Doch es gibt noch mehr.

Neben einem Verbrenner, der als Hybrid kommt, damit er für kommende CO₂-Regularien in der EU optimiert ist, werden wir auch erstmals einen vollelektrischen Audi RS6 sehen. Und es soll den neuen RS6 als Limousine und als Kombi geben.

Der Verbrenner nutzt die PPC (Premium Platform Combustion) und das Elektroauto die PPE (Premium Platform Electric), es handelt sich beim elektrischen RS6 also nicht einfach um einen Umbau, wie beim normalen A6, sind es zwei eigene Autos.

An den Audi e-tron GT wird der Audi RS6 e-tron nicht ganz herankommen, aber der Unterschied soll eher gering sein. Audi Sport selbst hat verraten, dass man wohl mit fast 700 PS rechnen kann. Neben einem elektrischen Sound, will Audi wohl auch auf einen Fake-Schaltvorgang setzen, wie man ihn aus dem Hyundai Ioniq 5 N kennt.