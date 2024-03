Mercedes möchte „zahlreiche Innovationen auf die Straße bringen“

Mercedes hat mit der Testphase einer neuen Plattform für Elektroautos begonnen und ich vermute, dass die aktuelle Ankündigung mit Bildern von Prototypen kein Zufall ist. Die Marke möchte zeigen, dass Elektroautos noch die Zukunft sind.

Ein Highlight der kommenden Jahre wird AMG.EA sein, was für AMG Electric Architecture steht. Die AMG-Reihe bekommt also eine ganz eigene Plattform und diese durchläuft jetzt „ein intensives Versuchsprogramm“, so Mercedes-Benz.

Mercedes befindet sich „noch am Anfang“, die Bilder zeigen einen Prototyp auf der ersten Wintererprobung in Nordschweden. Die „künftige Architektur wird in vielen Aspekten eine technologische Vorreiterrolle übernehmen und zahlreiche Innovationen auf die Straße bringen“. Ein Beispiel hat man auch direkt noch parat.

Das Auto auf dem Bild besitzt eine Axial-Fluss-Motorentechnologie, die „in Bezug auf Leistungsdichte, Größe und Gewicht ihresgleichen sucht“, so Mercedes. Dazu gibt es eine „neue Hochleistungs-Hochvoltbatterie“, zu der man keine Details nennt.

