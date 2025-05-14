Mercedes: Neues Elektroauto als AMG mit „V8-Sound“ gesichtet

Die große Elektro-Offensive von Mercedes startet erst 2026, daher ist der neue CLA ein sehr wichtiges Modell für die Marke. Neben der normalen Version ist auch ein AMG geplant und bei Carscoops hat man den Erlkönig vor die Linse bekommen.

Bei der Leistung stehen über 500 PS im Raum und es wäre möglich, dass wir hier sogar eine Version mit drei statt zwei Elektromotoren sehen. Und wie die Quelle berichtet, gibt es Gerüchte, dass die AMG-Version einen „V8 Sound“ mitbringt.

Bei Elektroautos werden gerne Fake-Eigenschaften der alten Verbrenner-Welt im Performance-Bereich umgesetzt und Mercedes nutzt das ja schon beim Sound. Ein AMG „muss“ aber wohl noch aggressiver klingen. Wenn es die Kunden so wollen.