Mercedes stoppt Bau kleiner Vans – auch EQT betroffen

Mercedes-Benz hat beschlossen, die Produktion seiner Transporter-Modelle Citan und T-Klasse sowie deren Elektrovarianten eCitan und EQT Mitte 2026 einzustellen.

Die Fahrzeuge wurden bisher in Kooperation mit Renault im französischen Werk Maubeuge produziert. Wie laut „Automobilwoche“ aus einem internen Schreiben an die Händler hervorgeht, endet die Produktion deutlich früher als ursprünglich geplant. Damit endet auch die Zusammenarbeit mit Renault in diesem Bereich.

Mercedes begründet den Schritt mit einer strategischen Neuausrichtung auf profitablere Segmente. Künftig soll der Fokus auf mittelgroßen und großen Transportern wie Vito, V-Klasse und Sprinter liegen. Diese versprechen nach Unternehmensangaben höhere Renditen als die kleinen Modelle.

Kooperation mit Renault wird zurückgefahren

Die Allianz mit Renault besteht seit 2010 und hat verschiedene gemeinsame Projekte hervorgebracht, darunter den Smart Forfour, kleinere Motoren und gemeinsame Werke. Mit dem Produktionsende der Kleintransporter reduziert sich die Zusammenarbeit faktisch auf ein gemeinsames Werk in Mexiko, dessen Zukunft ebenfalls ungewiss ist.

Die betroffenen Modelle Citan und T-Klasse wurden 2021/22 als neue Generation eingeführt und basieren technisch auf dem Renault Kangoo, wurden von Mercedes allerdings in verschiedenen Punkten aufgewertet. Immerhin die Ersatzteilversorgung soll auch nach Produktionsende für mindestens 10 Jahre gesichert sein.

Trotz zeitweise guter Renditen in der Van-Sparte steht Mercedes vor hohen Investitionen. Um auch in Zukunft am Markt bestehen zu können, wird in eine neue Verbrennerplattform auf Basis der Elektroplattform Van.EA investiert. Diese soll ab 2026 in neuen Modellen zum Einsatz kommen. Unter dem Namen Van.CA soll die neue Plattform rund 70 Prozent der Komponenten der Elektrovariante übernehmen.

Absatzerwartungen nicht erfüllt

Ein weiterer Grund für das Produktionsende sind offenbar nicht erfüllte Absatzerwartungen. Während Mercedes bei der Markteinführung von einem europäischen Gesamtvolumen von rund 700.000 Fahrzeugen in diesem Segment ausging, blieben die tatsächlichen Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück.

Im Jahr 2023 wurden lediglich rund 23.351 Citan und 5.117 T-Klasse Modelle verkauft. Insbesondere im Vergleich zu Wettbewerbern wie Volkswagen, die im gleichen Zeitraum über 100.000 Einheiten des Caddy absetzen konnten, fällt das Ergebnis deutlich ab.

Das nahezu perfekte Familienauto

Was Mercedes Small-Van-Segment nennt, sind im Grunde einfach Hochdachkombis und die werden auf dem Markt immer weniger angeboten. Zudem sind die Elektrovarianten gerade in Bezug auf Reichweite und Preis bisher kaum eine Alternative. Die aktuelle Meldung interessiert mich auch persönlich, da wir als vierköpfige Familie mit zwei kleinen Kindern mit der T-Klasse das nahezu perfekte Familienauto fahren. Schade drum.

-->