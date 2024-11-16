AR und VR

Meta Quest ermöglicht gemeinsames YouTube-Streaming in VR

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Metaquest Youtube Cowatch Screenshot

Meta hat in dieser Woche eine neue Beta-Funktion namens YouTube Co-Watch für seine Quest-Headsets, darunter das neue Meta Quest 3S, eingeführt.

Mit dieser Funktion können Nutzer YouTube-Videos gemeinsam mit bis zu sieben Freunden in virtueller Realität (VR) oder gemischter Realität (MR) erleben. Dadurch wird es möglich, Videos synchron zu schauen, auch wenn sich die Teilnehmer an verschiedenen Orten befinden.

Die Einrichtung von YouTube Co-Watch ist einfach: Nach dem Öffnen der YouTube-App auf dem Headset kann über die Menüleiste die Option Co-Watch ausgewählt werden. Danach kann man Freunde einladen, die eine Benachrichtigung zur Teilnahme erhalten. Mit einem Klick kann man dann entscheiden, ob das gemeinsame Erlebnis in VR oder MR stattfinden soll.

Bemerkenswert ist, dass YouTube Co-Watch alle 2D-Inhalte der Plattform unterstützt, sodass eine Vielzahl von Videos gemeinsam angeschaut werden kann.


Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Sam 🏅
    sagt am

    Übrigens als Ergänzung: Mit der App BigScreen kann man generell alles zusammen schauen, wobei dann einer an alle anderen streamed. Qualitativ ist die Variante für YouTube aus dem Artikel daher besser, aber BigScreen kann dafür eben alles und nicht nur YouTube.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / AR und VR / News / ...
Weitere Neuigkeiten
DHL und Deutsche Post legen Warenversand in die USA auf Eis
in Marktgeschehen
Unfall
Unfallstatistik 2025: Rückgang der Unfälle, Anstieg der Todesfälle
in Mobilität
Mercedes Eqt
Mercedes ruft EQT, Citan und T-Klasse wegen Softwarefehler zurück
in Mobilität
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla unter Druck: Neue US-Ermittlungen wegen verspäteter Unfallmeldungen
in Mobilität
Komoot
komoot: Apple Maps und Google Maps besser angebunden
in Software
Jundt Direktbank
J&T Direktbank erweitert Festgeld-Angebot
in Fintech
Samsung startet Mobile Gaming Hub in Europa
in Gaming
Pixel 10: Google bestätigt Wegfall von Battery Share
in Smartphones
Apple Tv Plus Logo Header
Apple TV+: Keine Preiserhöhung in Deutschland
in News
Google veröffentlicht Passwortmanager-App für Android
in News