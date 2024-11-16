Meta Quest ermöglicht gemeinsames YouTube-Streaming in VR

Meta hat in dieser Woche eine neue Beta-Funktion namens YouTube Co-Watch für seine Quest-Headsets, darunter das neue Meta Quest 3S, eingeführt.

Mit dieser Funktion können Nutzer YouTube-Videos gemeinsam mit bis zu sieben Freunden in virtueller Realität (VR) oder gemischter Realität (MR) erleben. Dadurch wird es möglich, Videos synchron zu schauen, auch wenn sich die Teilnehmer an verschiedenen Orten befinden.

Die Einrichtung von YouTube Co-Watch ist einfach: Nach dem Öffnen der YouTube-App auf dem Headset kann über die Menüleiste die Option Co-Watch ausgewählt werden. Danach kann man Freunde einladen, die eine Benachrichtigung zur Teilnahme erhalten. Mit einem Klick kann man dann entscheiden, ob das gemeinsame Erlebnis in VR oder MR stattfinden soll.

Bemerkenswert ist, dass YouTube Co-Watch alle 2D-Inhalte der Plattform unterstützt, sodass eine Vielzahl von Videos gemeinsam angeschaut werden kann.