Metro 2033 Redux: Endzeit-Shooter wird im Xbox-Store verschenkt

Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der recht beliebten postapokalyptischen Shooter-Spielreihe „Metro“ hatte das ursprünglich ukrainische Entwicklungsstudio 4A Games – jetzt bekannt als Reburn Studio – Mitte April die aufgehübschte Version von „Metro 2033“ kostenfrei verschenkt.

Allerdings gab es damals Probleme mit der Einlösung der Xbox-Version, doch nun wurde der Fehler behoben und das Spiel wird erneut kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Besitzer einer Xbox können sich das Spiel also in ihre Bibliothek laden und die Umsetzung des gleichnamigen Romans des russischen Autors Dmitri Gluchowski erleben. Die Reihe basiert auf einer Trilogie, später folgten Metro: Last Light (ebenfalls als Redux-Version erhältlich) und Metro Exodus. Ein weiterer Teil befindet sich derzeit in Entwicklung.


  1. Rainy 🏅
    sagt am

    thx XD

    Antworten

