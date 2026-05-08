VW ID Polo GTI: Volkswagen plant besondere Clubsport-Version

Wir haben schon vor einem Jahr, als der VW ID Polo noch als VW ID.2 bekannt war, gehört, dass es eine Clubsport-Version beim GTI geben soll. Jetzt wurde diese von Florian Umbach bei Autocar mehr oder weniger bestätigt („man arbeite daran“).

Die Besonderheit, so die Quelle. ist nicht nur mehr Leistung (285 PS statt 226 PS), sondern auch eine Verbrenner-Fake-Ausstattung. Es gibt Fake-Sound und eine Fake-Gangschaltung, so langsam folgt der VW-Konzern also der Idee von Hyundai.

Wichtig wäre aber, so Volkswagen, dass der elektrische GTI gut ankommt, denn nur dann gibt es mehr Möglichkeiten im Konzern. Stellt sich nur die Frage, ob einige VW-Kunden da nicht abwarten, wenn ein potenzieller Clubsport in Aussicht wäre.

PS: Ich finde die Upselling-Strategie an dieser Stelle ja schon wieder fragwürdig, denn das zeigt, dass der VW ID Polo GTI mehr Leistung haben könnte, man diese aber für eine teurere Version zurückhält. Opel macht das etwas anders, da gibt es knapp 280 PS direkt im normalen GSE des neuen und elektrischen Opel Corsa.