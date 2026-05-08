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Das neue Sony Xperia 1 hat ein offizielles Datum

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Es hat sich seit Wochen angedeutet und jetzt ist es offiziell, das Sony Xperia 1 VIII, falls es so heißen wird, wird noch im Mai vorgestellt. Genau genommen hat Sony heute zu einer Pressekonferenz am 13. Mai um 4 Uhr deutscher Zeit eingeladen.

Wir werden das neue Flaggschiff der Xperia-Reihe sehen und ja, Sony hält, auch wenn die Nachfrage mittlerweile sehr gering ist, weiterhin an Smartphones fest. Der Marktstart könnte, sofern dieser Leak stimmt, im Juni sein, es dauert also noch.

Und ja, auch wenn Sony an den Xperia-Smartphones festhält, so zeichnet sich ein langsames Ende ab und vor allem in Europa sorgte dies letztes Jahr für Aufsehen, was Sony sogar kommentieren musste (und betonte, dass die Sparte noch bleibt).

Achja, das Teaserbild bestätigt damit übrigens direkt das neue Kamera-Design:

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Sony plant eine neue PlayStation, das ist ein offenes Geheimnis, bisher ist die PS6 aber noch nicht final bestätigt worden.…

8. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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