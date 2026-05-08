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Spotify startet neue DJ-Stimme für Deutschland

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Der Streamingdienst Spotify erweitert seine DJ-Funktion ab sofort um eine deutsche Sprachoption und startet den Dienst in weiteren Märkten.

Spotify hat angekündigt, seine personalisierte DJ-Funktion künftig auch in Deutschland anzubieten. Die Funktion war laut Unternehmensangaben bislang vor allem in englischer Sprache verfügbar und soll nun zusätzlich Deutsch, Französisch, Italienisch sowie brasilianisches Portugiesisch unterstützen. Der Rollout richtet sich an Premium-Nutzer.
Die sogenannte DJ-Funktion kombiniert Musikauswahl mit kurzen gesprochenen Kommentaren. Laut Spotify basiert die Auswahl auf dem bisherigen Hörverhalten der Nutzer und soll bekannte Songs, ältere Titel sowie neue Veröffentlichungen miteinander verbinden. Nutzer können außerdem per Sprache oder Text Einfluss auf die Musikauswahl nehmen.

Spotify bringt personalisierten KI-DJ nach Deutschland

Für die deutsche Version setzt Spotify auf die Stimme „Ben“. Laut Unternehmen soll die neue Sprachversion stärker auf lokale Hörgewohnheiten und kulturelle Besonderheiten abgestimmt sein. Insgesamt ist die Funktion nach Angaben des Unternehmens inzwischen in mehr als 75 Märkten verfügbar.

Wichtige Neuerungen im Überblick:

  • Deutsche Sprachoption für den DJ
  • Start der Funktion in Deutschland
  • Steuerung per Sprache oder Text
  • Nutzung exklusiv für Premium-Kunden

Ich finde den Deutschland-Start vor allem deshalb interessant, weil Spotify damit seine KI-Funktionen deutlich stärker in den Alltag deutscher Nutzer integriert und die Plattform persönlicher machen will.

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30. April 2026 | Jetzt lesen →

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