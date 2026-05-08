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Nintendo Switch 2 wird teurer: Das ist der neue Preis in Deutschland

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Es hat sich immer wieder angedeutet und bisher konnte es Nintendo vermeiden, aber die Preiserhöhung für die Switch 2 kommt. Man wartet den Sommer ab und ab dem 1. September kostet die Konsole dann 499,99 Euro in Deutschland.

Das ist kein heftiger Preisanstieg, bisher liegt die UVP bei 469,99 Euro (andere Länder wie die USA trifft es härter), aber Investoren haben es geahnt und waren kritisch. Das könnte die Nachfrage nach der Switch 2 bald negativ beeinflussen.

Nintendo Switch 2 benötigt mehr Spiele

Meine Vermutung wäre also, da das Lineup im zweiten Halbjahr noch sehr mau ist, dass Nintendo hier im Sommer mit einer großen Nintendo Direct gegensteuert und mindestens ein Schwergewicht und das Zelda-Remake offiziell bestätigen wird.

Aber mal schauen, ob man diese Preiserhöhung überhaupt durchsetzen kann, da der Preis der Switch 2 mittlerweile gesunken ist und die komplette Gaming-Welt im Herbst 2026 auf GTA 6 schaut, ein Spiel, was es nicht für Nintendo geben wird.

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8. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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