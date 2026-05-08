RTL+ abgehängt: Joyn legt massiv zu

Die Streamingplattform Joyn erreicht im April 12,5 Millionen Zuschauer und verzeichnet ihren erfolgreichsten Monat bisher.

Joyn erreicht laut AGF eine kumulierte Nettoreichweite von 12,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab 3 Jahren. Gegenüber dem Vorjahresmonat steigt die Reichweite um 25,4 Prozent, das Nutzungsvolumen um 28,5 Prozent. Damit markiert die Plattform ihren bislang erfolgreichsten Monat und verweist für diese Kennzahlen auch RTL+ auf die Plätze.

Joyn erreicht Rekordreichweite und starkes Wachstum im April 2026

Als Treiber nennt Joyn mehrere Formate aus dem ProSiebenSat.1-Umfeld, insbesondere Unterhaltung und Reality.

Relevante Programme im April:

Wer stiehlt mir die Show?

Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum

THE RACE

Die Landarztpraxis

Promis unter Palmen

Nicht vergessen darf man allerdings: Joyn kann (auch) kostenfrei und werbefinanziert genutzt werden, was bei RTL + nicht der Fall ist.

Zu Joyn →

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