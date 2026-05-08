Unterhaltung

RTL+ abgehängt: Joyn legt massiv zu

Autor-Bild
Von
Google News
|

Die Streamingplattform Joyn erreicht im April 12,5 Millionen Zuschauer und verzeichnet ihren erfolgreichsten Monat bisher.

Joyn erreicht laut AGF eine kumulierte Nettoreichweite von 12,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab 3 Jahren. Gegenüber dem Vorjahresmonat steigt die Reichweite um 25,4 Prozent, das Nutzungsvolumen um 28,5 Prozent. Damit markiert die Plattform ihren bislang erfolgreichsten Monat und verweist für diese Kennzahlen auch RTL+ auf die Plätze.

Joyn erreicht Rekordreichweite und starkes Wachstum im April 2026

Als Treiber nennt Joyn mehrere Formate aus dem ProSiebenSat.1-Umfeld, insbesondere Unterhaltung und Reality.

Relevante Programme im April:

  • Wer stiehlt mir die Show?
  • Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum
  • THE RACE
  • Die Landarztpraxis
  • Promis unter Palmen

Nicht vergessen darf man allerdings: Joyn kann (auch) kostenfrei und werbefinanziert genutzt werden, was bei RTL + nicht der Fall ist.

Zu Joyn →

Sky Logo Header

Sky startet neuen Mega-Deal: Alles von Sky, Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis

Das Unternehmen Sky startete eine neue befristete Rabattaktion für sein größtes Komplettpaket inklusive allen Sky-Inhalten, Netflix und Paramount+. Das Angebot…

7. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / RTL+ abgehängt: Joyn legt massiv zu
Weitere Neuigkeiten
Sony Xperia 1 Vii 2025 Header
Das neue Sony Xperia 1 hat ein offizielles Datum
in Smartphones
Skoda Elroq Produktion
Skoda Elroq: So will Opel den erfolgreichen SUV angreifen
in Mobilität
Id. Gti Concept Studie
VW ID Polo GTI: Volkswagen plant besondere Clubsport-Version
in Mobilität
Nintendo Switch 2 wird teurer: Das ist der neue Preis in Deutschland
in Gaming
„Natürlich blond“ kehrt zurück: Prime Video verrät erste Details zu „Elle“
in Unterhaltung
Zoll zieht Zwischenbilanz zu Kontrollen bei Paketdiensten – Hunderte Verfahren eingeleitet
in Marktgeschehen
Spotify Logo Header 2023
Spotify startet neue DJ-Stimme für Deutschland
in Dienste
IKEA BILRESA erhält offizielles Matter-1.4-Update
in Smart Home
PlayStation 6: Sony spricht über „die Plattform der nächsten Generation“
in Gaming
Comeback: Porsche schlägt Xiaomi bei Elektroautos
in Mobilität