Mobilität

MG S5 EV: Neues Elektroauto für 2025 steht an

Autor-Bild
Von
|
Mg4 Detail Header

MG hat einen Nachfolger für den MG ZS geplant, den man mittlerweile von der deutschen Webseite entfernt hat. Wir bekommen diese Woche die Details zum MG S5, den es in China schon als MG ES5 gibt, es ist ein recht kompakter Elektro-SUV.

Die neue Version des Elektroautos nutzt die gleiche Plattform wie der bekannte MG4 (MSP-Plattform) und dürfte technisch in etwa auf einem Level sein. Der Preis des SUV ist sicher höher, aber der MG S5 EV dürfte bei unter 40.000 Euro starten.

Beim MG4 steht in diesem Jahr auch noch ein Facelift an, dazu gibt es bisher aber noch keine weiteren Details, vielleicht wird uns SAIC diese Woche auch da etwas mehr verraten. Details zum MG S5 EV fehlen noch, aber so dürfte er aussehen:

Mg S5 Ev 2025

Xiaomi Yu7 2025 Header

Xiaomi bestätigt Elektroautos für globalen Markt

Xiaomi ist letztes Jahr erfolgreich in den Markt für Elektroautos gestartet und baut das Portfolio langsam aus. Sei es mit…

3. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / MG S5 EV: Neues Elektroauto für 2025 steht an
Weitere Neuigkeiten
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables
1und1 Header Logo
1&1: Einheitliche Tarifstufen für die Daten-Flats – mehr Datenvolumen zum günstigeren Preis
in 1und1
Bank Of Scotland
Bank of Scotland lockt Neukunden mit Sonderzins
in Fintech
UGREEN startet neue MagFlow-Serie mit Qi2-Standard
in Zubehör
Hisense bringt RGB-MiniLED TV nach Deutschland – startet bei 14.999 Euro
in News
BMW iX3 vorgestellt: Das ist die Neue Klasse für Elektroautos
in Mobilität