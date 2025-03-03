MG S5 EV: Neues Elektroauto für 2025 steht an

MG hat einen Nachfolger für den MG ZS geplant, den man mittlerweile von der deutschen Webseite entfernt hat. Wir bekommen diese Woche die Details zum MG S5, den es in China schon als MG ES5 gibt, es ist ein recht kompakter Elektro-SUV.

Die neue Version des Elektroautos nutzt die gleiche Plattform wie der bekannte MG4 (MSP-Plattform) und dürfte technisch in etwa auf einem Level sein. Der Preis des SUV ist sicher höher, aber der MG S5 EV dürfte bei unter 40.000 Euro starten.

Beim MG4 steht in diesem Jahr auch noch ein Facelift an, dazu gibt es bisher aber noch keine weiteren Details, vielleicht wird uns SAIC diese Woche auch da etwas mehr verraten. Details zum MG S5 EV fehlen noch, aber so dürfte er aussehen: