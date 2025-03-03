Mobilität

Xiaomi bestätigt Elektroautos für globalen Markt

Autor-Bild
Von
| 6 Kommentare
Xiaomi Yu7 2025 Header

Xiaomi ist letztes Jahr erfolgreich in den Markt für Elektroautos gestartet und baut das Portfolio langsam aus. Sei es mit einer Ultra-Version des SU7 oder einem neuen SUV namens YU7. Bisher lag der Fokus von Xiaomi jedoch exklusiv auf China.

Im Rahmen des MWC 2025, wo Xiaomi einige Versionen des Elektroautos dabei hat, bestätigte Lu Weibing, dass es „in den nächsten Jahren global losgeht“. Konkreter wollte der Chef von Xiaomi noch nicht werden, aber Xiaomi wirbt nicht das erste Mal mit den Elektroautos hier in Europa, ich würde also auf 2026 oder 2027 tippen.

Die spannende Frage wird dann sein, ob Xiaomi auch bei uns preislich angreift, wie man es in China tut, wirklich Geld verdient man damit sicher nicht. Andere Marken aus China versuchen das aber in Europa, wenn auch nicht immer ganz erfolgreich.

Kia Ev4 2025 Header

Kia EV4 kommt 2025: Neues Elektroauto startet bei unter 40.000 Euro

Kia hat diese Woche den EV4 vorgestellt, eine neue und vollelektrische Limousine. In der Pressemitteilung nannte man zwar noch keinen…

2. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden6 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Chinapreis x 2 + Zoll, das wird nichts werden, im Bereich der 80.000 bis 100.000 Euro Fahrzeuge ist der Markt mit etablierten Marken voll. Trotz aller Propaganda im Netz ist das kein Hersteller für einen Massenmarkt.

    Denn, was bei der Berichterstattung immer gerne vergessen wird, Firmen wie Xiaomi (lassen) nur wenige Autos im Jahr bauen, mal gerade über 200.000 ähnlich Nio. Xiaomi lässt seine Autos noch dazu von BAIC bauen, einer eher unterdurchschnittlichen Marke. Entsprechend wird das Fahrwerk vom SU7 auch kritisiert, Xiaomi ist nun mal Smartphone-Hersteller und macht Software, ein Auto ist aber mehr als das.

    Auch spannend, aus irgendeinem Grund haben alle chinesischen Autos ihr LIDAR als hässlichen Knubbel auf dem Dach. Und das wird von Fans auch noch verteidigt. die deutschen und Koreaner verstecken die teils seit Jahrzehnten unsichtbar hinterm Kühler.

    Antworten
    1. Jef 👋
      sagt am zu Spiritogre ⇡

      Du verwechselst Radar mit Lidar.
      Kein deutscher Hersteller verbaut Lidar.

      Antworten
      1. Spiritogre 🔅
        sagt am zu Jef ⇡

        Die ersten LIDAR wurden von Audi im A8 schon Ende 90er verbaut. Ende der 2010er sind sie dann wieder verschwunden.

        Antworten
        1. jef 👋
          sagt am zu Spiritogre ⇡

          Die Daten des Lidar im Nio
          1550nm
          120° FOV
          0,05°X0,05° Maximale Auflösung
          500m Maximale Reichweite

          Da wird es unterm nummernschild mit der kleinen ausparung eng, mal von der ultraschnellen verdreckung abgesehen. Aber gut du hattest recht, Audi hatte das mal, hat es aber wieder rausgeschmissen. Wird wohl kosten gründe haben oder das er halt zuoft ausfiel.

          Antworten
  2. Jay Kay 🍀
    sagt am

    Sieht zumindest 3-mal besser aus, als die Kia-Absurdität im Kasten drunter… x-)

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Jay Kay ⇡

      Andere Fahrzeugklasse, die „Absurdität“ da drunter kostet auch nur ca. ein Drittel und ist kein „Pseudosportwagen“.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Xiaomi bestätigt Elektroautos für globalen Markt
Weitere Neuigkeiten
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables
1und1 Header Logo
1&1: Einheitliche Tarifstufen für die Daten-Flats – mehr Datenvolumen zum günstigeren Preis
in 1und1
Bank Of Scotland
Bank of Scotland lockt Neukunden mit Sonderzins
in Fintech
UGREEN startet neue MagFlow-Serie mit Qi2-Standard
in Zubehör
Hisense bringt RGB-MiniLED TV nach Deutschland – startet bei 14.999 Euro
in News
BMW iX3 vorgestellt: Das ist die Neue Klasse für Elektroautos
in Mobilität