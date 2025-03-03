Xiaomi bestätigt Elektroautos für globalen Markt

Xiaomi ist letztes Jahr erfolgreich in den Markt für Elektroautos gestartet und baut das Portfolio langsam aus. Sei es mit einer Ultra-Version des SU7 oder einem neuen SUV namens YU7. Bisher lag der Fokus von Xiaomi jedoch exklusiv auf China.

Im Rahmen des MWC 2025, wo Xiaomi einige Versionen des Elektroautos dabei hat, bestätigte Lu Weibing, dass es „in den nächsten Jahren global losgeht“. Konkreter wollte der Chef von Xiaomi noch nicht werden, aber Xiaomi wirbt nicht das erste Mal mit den Elektroautos hier in Europa, ich würde also auf 2026 oder 2027 tippen.

Die spannende Frage wird dann sein, ob Xiaomi auch bei uns preislich angreift, wie man es in China tut, wirklich Geld verdient man damit sicher nicht. Andere Marken aus China versuchen das aber in Europa, wenn auch nicht immer ganz erfolgreich.