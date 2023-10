MG4 mit mehr Reichweite landet im Konfigurator

MG Motor baut das Portfolio des MG4 aus, was nicht überraschend kommt, denn das kompakte Elektroauto sorgt seit Sommer für gutes Wachstum. Im August hat man daher eine neue Trophy-Edition angekündigt, die mehr Reichweite besitzt.

MG4 Electric Trophy Extended Range, so der volle Name, besitzt einen 77 kWh großen Akku und schafft damit 520 km im WLTP-Standard. Geladen wird mit 144 kW am Schnelllader (11 kW bei AC) und die Leistung liegt bei 180 kW (244 PS).

Mit 43.312,50 Euro unterbietet die neue Version des MG4 den großen VW ID.3 und das könnte einige Kunden zum Konfigurator von MG locken, wo die neue Version des MG4 gelistet ist. Eine Anfrage an MG Motor ist am Ende ebenfalls möglich.

Ich konnte den MG4 bisher leider noch nicht testen, habe mittlerweile aber auch schon den ein oder anderen negativen Bericht mit Blick auf den Service gesehen. Das ist am Ende der Preis für günstigere und neue Alternativen auf dem Markt.

Tempolimit in Google Maps wird noch zuverlässiger Google wirft sehr gerne mit KI um sich, wenn man in der heutigen Zeit mal wieder etwas optimiert und auch bei Google Maps setzt man jetzt auf KI für eine […]17. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->