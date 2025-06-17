Microsoft kündigt die „nächste Xbox“ ganz offiziell an

Microsoft hat zwar immer wieder betont, dass wir eine neue Xbox sehen werden, jetzt hat man diese aber auch ganz offiziell in einem Video auf dem eigenen Kanal bestätigt. Und es gibt auch schon ein paar Details dazu.

Partner ist AMD, der Fokus liegt auf KI, es wird „eine Produktfamilie“ für daheim und unterwegs geben und Windows steht im Fokus. Und es wird auch „nicht nur einen Store“ bei der neuen Xbox-Generation geben.

Das passt zur letzten Meldung, dass die „nächste Xbox“ im Prinzip nur Windows für Spiele ist und wir Hardware von Microsoft und Partnern bekommen. Mal schauen, wann Microsoft die konkreten Details verraten wird.