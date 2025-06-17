Microsoft kündigt die „nächste Xbox“ ganz offiziell an
Microsoft hat zwar immer wieder betont, dass wir eine neue Xbox sehen werden, jetzt hat man diese aber auch ganz offiziell in einem Video auf dem eigenen Kanal bestätigt. Und es gibt auch schon ein paar Details dazu.
Partner ist AMD, der Fokus liegt auf KI, es wird „eine Produktfamilie“ für daheim und unterwegs geben und Windows steht im Fokus. Und es wird auch „nicht nur einen Store“ bei der neuen Xbox-Generation geben.
Das passt zur letzten Meldung, dass die „nächste Xbox“ im Prinzip nur Windows für Spiele ist und wir Hardware von Microsoft und Partnern bekommen. Mal schauen, wann Microsoft die konkreten Details verraten wird.
Fehler melden7 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Die große Frage ist doch: Warum? „Warum noch Xbox Hardware kaufen, wenn ich
a) die Spiele auch auf der Playstation
b) am PC
spielen kann?
Diese Frage werden sich viele stellen und wenn Microsoft die eigene Hardware nicht subventioniert, was allerdings Partner vergraulen würde, wird das auch so kommen. Dann gibt es bei Asus und Co. womöglich bessere Deals. Am Ende zählt, dass sich hier Windows verbreitet und dann kann man die Hardware-Sparte gemütlich einstellen.
Ist halt die Frage ob man lieber ein geschlossenes oder offenes System bevorzugt.
Playstation hat nur einen Store, die nächste XBOX mehrere.
Warum ein Store ein Vorteil sein sollte erschließt sich mir nicht.
Richtig, zumal die meisten Sony Games auch für den PC kommen und die Hardware und Controller besser sind als die von Sony.
Mit Hardware macht man halt keine Kohle und um ehrlich zu sein klingt der Ansatz echt cool, da man auch seine bisherige X-Sammlung auf jeden Gerät spielen kann. Andere Seiten interpretieren es so, dass doch ein Xbox eigener Handheld und evtl. auch eine neue Xbox kommen könnte. Die vorhandenen X-box werden vermutlich emuliert oder über cloud gaming spielbar. Ich finde das Konzept sogar deutlich geiler als von Sony, da man.wo zukünftig alle Launcher vereinen will und so auch steam Games auf seiner X box am TV zocken kann und umgekehrt.
Ich bin mittlerweile durchaus gespannt was Microsoft da an den Start bringt.
Allerdings hört sich das aktuell alles nicht so rosig an aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Also wird das spannendste dann die Frage, ob die Xbox weiter subventioniert wird und damit die PS6 matcht oder ob Microsoft den Preis den Drittanbietern überlässt ohne den Preis zu subventionieren. Ansonsten kann die Xbox damit endlich das Spiele Problem angehen solange die Optimierung passt.