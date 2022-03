Microsoft lädt zum Windows-Event im April

Microsoft hat zu einem Event am 5. April eingeladen, auf dem man „die Zukunft des hybriden Arbeitens“ zeigen möchte. Windows 11 wird im Fokus stehen und da die erste Version abgeschlossen ist, werden wohl sehen, was als Nächstes kommt.

Werden wir auch neue Hardware sehen, sprich neue Surface-Geräte? Da wäre ich mir nicht so sicher, immerhin werden diese gerne im Herbst gezeigt. Vielleicht hat man neue Hardware dabei, aber es klingt jetzt nicht nach einem Hardware-Event.

Mal schauen, was Microsoft für kommenden Monat geplant hat, da wird es im Vorfeld sicher noch erste Teaser und Gerüchte geben. Wir werden es wie immer verfolgen und sobald wir mehr erfahren, gibt es bei uns ein entsprechendes Update.

Join Panos Panay, Windows Executive Vice President & Chief Product Officer, and dive into the exciting future of hybrid work. Find out how Windows propels the business of our customers forward from the client to the cloud.