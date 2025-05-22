Microsoft spioniert den Bildschirm aus – so schützt Signal seine Nutzer

Bereits im Mai 2024 kündigte Microsoft die Windows-Funktion „Recall“ an. Diese erstellt regelmäßig Bildschirmfotos und speichert sie in einer lokal durchsuchbaren Datenbank. Die Funktion sollte es Nutzern ermöglichen, frühere Bildschirminhalte gezielt wiederzufinden.

Nach massiver Kritik von Sicherheitsforschern, Datenschützern und der Öffentlichkeit wurde das Feature jedoch vorerst zurückgestellt. Microsoft plant jedoch weiterhin, „Recall“ in zukünftige Windows-Versionen zu integrieren.

Der Messenger-Dienst Signal reagiert auf diese Pläne mit einer technischen Maßnahme für seine Windows-Desktop-Anwendung. In der neuen Version 7.55 verhindert Signal standardmäßig, dass Inhalte der App durch „Recall“ erfasst werden.

Dies wird durch die Nutzung einer Windows-Funktion ermöglicht, die ursprünglich zum Schutz urheberrechtlich geschützter Inhalte entwickelt wurde, jedoch nicht als offizielles Mittel, um sensible App-Inhalte vor systemweiten Screenshots zu schützen.

Signal kritisiert Microsofts Umgang mit dem Datenschutz.

Der Messenger-Dienst Signal kritisiert Microsoft dafür, dass das Unternehmen keine offizielle Schnittstelle bereitstellt, mit der Entwickler ihre Anwendungen gezielt von der Funktion „Recall“ ausschließen können.

Joshua Lund, Mitarbeiter bei Signal, spricht in einem Blogbeitrag von einem „eklatanten Versäumnis“ seitens Microsoft, durch das die Kontrollmöglichkeiten von App-Entwicklern stark eingeschränkt werden. Die Nutzung eines Schutzmechanismus, der nicht für diesen Zweck gedacht ist, zeige die strukturellen Mängel in Microsofts Umsetzung.

Auch Signal-Präsidentin Meredith Whittaker äußerte erneut Bedenken gegenüber KI-basierten Systemen wie Recall. Sie warnt davor, dass derartige Technologien die Trennung zwischen Anwendungen und Betriebssystemen aufheben könnten. Dies berge erhebliche Risiken für die Privatsphäre und die Datensicherheit, da durch das Zusammenführen sensibler Informationen aus verschiedenen Systembereichen eine umfassende Überwachung möglich werde.

Der freie Messenger Signal wird von der gemeinnützigen Signal-Foundation entwickelt. Der Quellcode von Signal ist öffentlich zugänglich und kann von jedem Interessierten eingesehen und überprüft werden.