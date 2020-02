Microsoft: Video zeigt Surface Duo in Aktion

Microsoft präsentierte Ende 2019 das Surface Duo und somit ein Smartphone mit Android, welches man in der Mitte zusammenklappen kann. Zum Start ins neue Jahr gab es dann ein kurzes Video, welches uns Android in Aktion zeigt.

Bei dem Video handelte es sich jedoch um ein Mockup mit ein paar Szenen vom OS, viel war da nicht zu sehen. Mittlerweile wurde das Microsoft Surface Duo auch im Alltag (in einer Bahn?) gesichtet und hier sehen wir es richtig in Aktion.

Ein Mitarbeiter nutzt es zum Spielen, um Mails zu lesen und vieles mehr. Er faltet es, klappt das eine Display nach hinten und faltet es dann zusammen. Und das alles ohne Cover und nicht versteckt, sondern ganz normal im Alltag.

So sieht es also aus, wenn man ein Microsoft Surface Duo nutzt und ich muss gestehen, dass das für mich eines der spannendsten Android-Geräte in diesem Jahr ist. Ich bin auf die Hardware und Software von diesem Modell gespannt.

Microsoft sprach bei der Ankündigung davon, dass es Ende 2020 auf den Markt kommen soll. Einen Preis oder ein konkretes Datum haben wir aber noch nicht.

Video: Microsoft Surface Duo in Aktion

