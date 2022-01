Microsoft Surface Duo: Android 11-Update kommt bald

Wir sind hier gestern ausführlich auf das Problem mit dem Microsoft Surface Duo und dem fehlenden Android 11-Update eingegangen und haben auch kritisiert, dass Microsoft derzeit schweigt. Mittlerweile gibt es allerdings ein erstes Statement.

Android 11 kommt also in „ein paar Wochen“, was Januar, Februar, aber auch Q2 bedeuten kann. Microsoft gibt an, dass man es noch im Dezember verteilen wollte, aber es nicht geklappt hat. Daher hält man sich jetzt mit einem Datum zurück.

Wir schließen gerade die Validierung und Zertifizierung für Android 11 ab. Ursprünglich war geplant, Android 11 als Update für Surface Duo im Dezember bereitzustellen, aber wir brauchten ein paar Wochen mehr, um ein großartiges Erlebnis für Surface Duo-Kunden zu gewährleisten. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Wochen mit dem Rollout von Android 11 beginnen werden, beginnend mit nicht gesperrten Geräten.

