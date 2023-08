Was ist mit Android? Microsoft lädt zum „Special Event“ für Surface-Produkte

Microsoft hat zum jährlichen Event für neue Hardware eingeladen und wird am 21. September zeigen, was die Surface-Sparte so entwickelt hat. Es gibt eine Sache, die mich bei diesem „Special Event“ in diesem Jahr ganz besonders interessiert.

Microsoft und die Pläne für Android

Was ist mit dem Microsoft Surface Duo? Und was ist mit Android? Seit 2021 haben wir kein neues Surface Duo mehr gesehen, nach der zweiten Generation wurde es ruhig und die Update-Politik der beiden Android-Falt-Smartphones ist schlecht.

Kommt da überhaupt nochmal etwas? Anfang des Jahres hat Microsoft nur betont, dass man an den aktuellen Geräten festhält, aber es gab bisher keine Gerüchte zu einem Surface Duo 3 und die hätte es gegeben, falls ein solches geplant wäre.

Gut möglich, dass Microsoft zu diesem Thema in diesem Jahr schweigt, denn wir haben auch schon gehört, dass ein normales Foldable in Entwicklung ist und man das für 2024 plant. Das Konzept mit zwei Displays ist wohl bereits Geschichte.

Angeblich testet Microsoft auch „normale“ Android-Smartphones, aber wie gesagt, es gibt keinerlei Anzeichen, dass die Surface Duo-Reihe eine Zukunft hat. Ich bin mal gespannt, ob Microsoft in einem Monat über dieses Thema sprechen wird.

