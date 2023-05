Microsoft und Activision Blizzard: Die EU gibt wohl grünes Licht

In Großbritannien wurde die Übernahme von Activision Blizzard blockiert, was für Microsoft sehr überraschend kam. Doch in der EU muss sich Microsoft wohl keine Gedanken machen, denn laut Reuters reichen die Zugeständnisse bereits aus.

Wie man bei Reuters gehört hat, gibt es kommende Woche grünes Licht von der EU und die Bekanntgabe könnte am 15. Mai stattfinden. Das wäre eine durchaus große Hürde und dann ist es spannend, wie die Berufung in Großbritannien ausgeht.

Andere Behörden der Welt sind bisher auch recht entspannt, allerdings geht man davon aus, dass die FTC in den USA ebenfalls ein Veto einlegen wird. Ich bin echt gespannt, wie das am Ende ausgeht und wie lange sich das alles noch hinzieht.

Neue Nintendo-Konsole für 2024: Die „Entwicklung schreitet gut voran“ Wir haben gestern erfahren, dass die Nachfrage nach der Nintendo Switch langsam einbricht und Nintendo zwar von weiterhin ordentlichen 15 Millionen Einheiten im aktuellen Geschäftsjahr ausgeht, aber selbst angibt, dass […]10. Mai 2023 JETZT LESEN →

-->