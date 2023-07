Microsoft und Activision Blizzard: Neue Deadline im Oktober

Eigentlich wollte Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard bis zum 18. Juli durchziehen, doch das gestaltete sich schwieriger als erwartet. Mittlerweile sieht es gut aus, aber die Sache ist noch nicht sicher, denn Großbritannien stellt sich quer.

Das gilt es jetzt zu lösen und da wollte man wohl keinen Schnellschuss erzielen. Die beiden Unternehmen haben sich also heute auf eine neue Deadline geeinigt, man will es weiterhin durchziehen, gibt sich jetzt allerdings bis zum 18. Oktober Zeit.

Ich glaube zwar nicht, dass es ein weiteres Quartal benötigt, aber lieber etwas mehr Zeit, als am Ende wieder ein Problem zu haben. Meine Vermutung ist, dass UK jetzt nachgibt, Microsoft auch noch etwas nachgibt und sich das im August erledigt hat.

Activision Blizzard and Microsoft entered into an agreement waiving certain rights to terminate the merger agreement if the merger has not been consummated prior to October 18, 2023. The terms of the agreement include an increase in the termination fee payable to Activision Blizzard from $3.0 billion to $3.5 billion if the transaction is terminated after August 29, 2023, and to $4.5 billion if the transaction is terminated after September 15, 2023.