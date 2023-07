Activision Blizzard: Microsoft könnte den Deal noch heute abschließen

Nach der FTC-Niederlage vor Gericht waren sich viele sicher, dass Microsoft den Deal mit Activision Blizzard jetzt durchzieht, aber wir haben angemerkt, dass es noch ein paar Hürden gibt. Eine besteht noch, aber der Rest hat sich erledigt.

So wurde die Berufung in den USA abgelehnt, die FTC hat somit endgültig verloren und es darf losgehen. Offen ist noch die Situation in Großbritannien, aber dort hat man jetzt deutlich weniger Druck und man zeigte sich ja auch gesprächsbereit.

Call of Duty: Deal für die PlayStation

Entscheidend ist aber vermutlich die Ankündigung von gestern, denn Microsoft und Sony haben sich geeinigt: Call of Duty bleibt 10 Jahre auf der PlayStation. Diesen Deal hat Microsoft so ziemlich jedem Unternehmen angeboten, Sony hat es aber bisher abgelehnt. Die Zusage am Wochenende dürfte ein eindeutiges Zeichen sein.

Die Sache ist vermutlich hinter verschlossenen Türen geregelt und Sony weiß das, daher hat man doch noch zugestimmt. Vermutlich gibt es sogar schon einen Deal mit Großbritannien, den Microsoft nur noch nicht öffentlich kommunizieren darf.

Bis zum 18. Juli hat man sich für die Übernahme Zeit gelassen, also 1,5 Jahre. Die Frist läuft morgen ab, wobei viele davon ausgehen, dass der Deal heute offiziell bestätigt wird. Mit Blick auf die Zeitverschiebung in den USA würde ich auf eine Ankündigung am Abend tippen, vermutlich so gegen 18 oder 19 Uhr deutscher Zeit.

Xbox Game Pass Core: Ganz neues Abo soll kommen Microsoft plant wohl ein ganze neues Abo für den Xbox Game Pass, welches den Zusatz „Core“ spendiert bekommt. Diese Version ordnet sich unter Konsole, PC und Ultimate ein, liegt wohl […]17. Juli 2023 JETZT LESEN →

-->