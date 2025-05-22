Microsoft veröffentlicht Mai Firmware-Update für das Surface Pro 9

Nachdem bereits Anfang Mai ein entsprechendes Firmware-Update für das Surface Pro 9 in der Intel-Variante veröffentlicht wurde, legt der Hard- und Softwareentwickler und Technologiekonzern Microsoft nach und veröffentlicht ein zweites Firmware-Update für das Gerät. Dieses behebt einen Fehler im Zusammenhang mit der Kamera-Schnittstelle und aktualisiert einige Treiber.

May 2025 updates – The following update is available for Surface Pro 9 with Intel Processor devices running Windows 10, Version 22H2 or greater. Fixes a camera interface issue to ensure stable performance.

Wie immer gilt: Wer noch nicht über die Windows interne Update-Funktion benachrichtigt wurde, muss sich gedulden. Das Firmware-Update wird nach und nach auf alle Geräte aufgespielt und sollte in Kürze zum Herunterladen bereitstehen. Wer nicht warten will, kann das Update auch manuell von der Website von Microsoft herunterladen.