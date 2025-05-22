Firmware und OS

Microsoft veröffentlicht Mai Firmware-Update für das Surface Pro 9

Autor-Bild
Von
|
Microsoft Surface Pro 9 Header

Nachdem bereits Anfang Mai ein entsprechendes Firmware-Update für das Surface Pro 9 in der Intel-Variante veröffentlicht wurde, legt der Hard- und Softwareentwickler und Technologiekonzern Microsoft nach und veröffentlicht ein zweites Firmware-Update für das Gerät. Dieses behebt einen Fehler im Zusammenhang mit der Kamera-Schnittstelle und aktualisiert einige Treiber.

May 2025 updates – The following update is available for Surface Pro 9 with Intel Processor devices running Windows 10, Version 22H2 or greater.

  • Fixes a camera interface issue to ensure stable performance.

Wie immer gilt: Wer noch nicht über die Windows interne Update-Funktion benachrichtigt wurde, muss sich gedulden. Das Firmware-Update wird nach und nach auf alle Geräte aufgespielt und sollte in Kürze zum Herunterladen bereitstehen. Wer nicht warten will, kann das Update auch manuell von der Website von Microsoft herunterladen.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Firmware und OS / ...
Weitere Neuigkeiten
Bezahlen Bank Computer
Fast die Hälfte aller Hotels in Deutschland von Buchungsbetrug betroffen
in Handel
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im September 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Enbw
EnBW errichtet weiteren Schnellladepark in Hessen
in Mobilität
Xxxlutz Launcht Ki Influencerin Lucy
Deutsche Händler investieren 7 % des Werbebudgets in Influencer
in Handel
Honor Magic V3 Halb Aufgeklappt
HONOR steigert Marktanteil bei Foldables in Europa deutlich
in Tablets
Apple Siri Header
Apple prüft auch Google Gemini als Grundlage für neues Siri
in Dienste
Db Gibt Startschuss Für Wasserstoffbusse 
Fahrgäste wünschen sich einfacheren Zugang zu ÖPNV-Tickets
in Fintech
Google
Google Taschenrechner 9.0 erhält Material 3 Expressive Redesign
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in Tarife
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW startet Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Norddeutschland
in Mobilität