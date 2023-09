Millionenerfolg: „Arielle, die Meerjungfrau“ schwimmt auf Disney+ ganz oben

Die Realverfilmung von „Arielle, die Meerjungfrau“ war nicht nur im Kino, sondern auch auf Disney+ ein beeindruckender Erfolg.

In den ersten fünf Tagen auf der Streaming-Plattform verzeichnete der Film laut Disney 16 Millionen Abrufe und ist damit der meistgesehene Disney-Film auf Disney+ seit „Hocus Pocus 2“. Dieser Erfolg folgt dem starken Kinostart des Films im Sommer, der mit einem Einspielergebnis von 570 Millionen Dollar zu den zehn weltweit erfolgreichsten Filmen des Jahres 2023 zählt.

Die Realverfilmung knüpft an den enormen Erfolg des Originalfilms aus dem Jahr 1989 an und erzählt die Geschichte in Kombination mit Maßnahmen wie Merchandising-Artikeln, Attraktionen in Disney-Parks, Videospielen, Büchern und Theaterproduktionen.

Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo. Das kostet normalerweise 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Noch bis zum 20. September 2023 können jedoch neue und teilnahmeberechtigte zurückkehrende Abonnenten Disney+ für 1,99 Euro pro Monat buchen.

