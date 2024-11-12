Millionenverluste für Vodafone: Warum das TV-Geschäft in Deutschland einbricht
Vodafone verzeichnete in den meisten Märkten insgesamt gute Ergebnisse, musste jedoch in Deutschland aufgrund einer Gesetzesänderung erhebliche Einbußen hinnehmen.
Margherita Della Valle, CEO von Vodafone, erklärte, dass das Ende des Nebenkostenprivilegs, das es den Mietern erlaubte, die TV-Kosten indirekt über die Nebenkosten abzurechnen, zu einem starken Rückgang der TV-Kunden geführt habe. Das neue Rundfunkrecht trat bereits am 1. Juli in Kraft und im zweiten Quartal des diesjährigen Geschäftsjahres verlor Vodafone in Deutschland ganze 2,2 Millionen TV-Kunden.
Vodafone bemühte sich, trotz der Gesetzesänderung einen Teil der ehemaligen Kunden zu halten und setzte sich zum Ziel, von den ehemals 8,5 Millionen betroffenen Kunden rund 4 Millionen Verträge zu halten. Dieses Ziel wurde erreicht, dennoch wird erwartet, dass die Kundenzahlen in den kommenden Quartalen weiter zurückgehen werden, wenn auch nicht mehr in der gleichen Geschwindigkeit. Bereits im ersten Quartal waren in Deutschland Verluste von rund 700.000 TV-Kunden zu verzeichnen.
Rückgang der TV-Kunden schmälert Umsatz deutlich
Der Rückgang der TV-Kunden wirkte sich stark auf den Umsatz aus. Im zweiten Quartal gingen die Service-Umsätze von Vodafone Deutschland um 6,2 Prozent zurück, was vor allem auf den Wegfall des Nebenkostenprivilegs zurückzuführen ist. Auch ohne diesen Effekt hätte Vodafone vor allem aufgrund von Preiserhöhungen einen Umsatzrückgang von 2,4 Prozent verzeichnet.
Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres erzielte Vodafone Deutschland einen Service-Umsatz von 5,5 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch das Betriebsergebnis ging um 9,3 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro zurück.
Naja,.. nachdem das Nebenkostenprivileg geändert/weggefallen ist, haben einige Vermieter die Verträge mit Vodafone gekündigt und sagen… Kunde kümmer dich selbst. Das ist die andere Seite der Medaille, die Nutzer so nicht gesehen haben.
Oder aber, das ein Rückbau der NE4 beauftragt wird, Zack…Kiste bleibt dunkel!
Das VF da Einbußen hat,.. kann ich mir schon vorstellen. Würde jeder Betreiber haben.
Nicht umsonst wird nun die GiGa Box Home verkauft, weil die mit jedem x beliebigen Internetanschluss funktioniert.
Ich finde es erstaunlich, dass man überhaupt so viele Kunden halten konnte. Selbst als ich es noch bezahlen musste, war ich bereits bei Waipu. Vielleicht hätte VF besser in sowas investieren sollen, war ja schließlich abzusehen.
Das TV-Signal kommt ja auch so aus der Dose…
Ich bin gespannt, ob man jetzt doch intensiver darüber nachdenken wird, teure Techniker rauszuschicken.
Ich hatte nach meinem Umzug hier Mega Probleme einen Techniker zu bekommen. Wollte man einfach net raus schicken. Lösung war dann, um ins Internet zu kommen, dass ich so nen Stecker bekam um die multimediadose für Internet nachzurüsten…
Hätten sie mal jemanden raus geschickt, hätten sie uns abklemmen können. Wir schauen eh kein tv, wäre uns egal. Find es nur irgendwie witzig.