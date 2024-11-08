Mobile Zahlungstechnologien boomen

Das Smartphone wird in Deutschland immer mehr zum bevorzugten Zahlungsmittel an der Ladenkasse. Laut dem neuen Visa Payment Monitor bezahlt mittlerweile fast ein Drittel der Deutschen mobil – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Vor allem die unter 36-Jährigen greifen immer häufiger zum Smartphone oder zur Smartwatch, um ihre Einkäufe zu bezahlen. Gleichzeitig verliert das klassische Portemonnaie an Bedeutung – mehr als die Hälfte der Befragten würde lieber das Handy als das Portemonnaie mitnehmen.

Verändertes Kaufverhalten und Spartrends

Aufgrund der wirtschaftlichen Lage beobachten viele Verbraucher ihre Ausgaben genauer und sparen bei Freizeitaktivitäten und Restaurantbesuchen. Preisvergleiche und Rabattaktionen sind fester Bestandteil des Einkaufsverhaltens geworden. Bei Weihnachtsgeschenken sparen allerdings nur wenige.

Gleichzeitig werden günstige Online-Marktplätze aus China immer beliebter, vor allem bei den 36- bis 45-Jährigen. Auch Social Media gewinnt als Inspirationsquelle vor allem für die jüngeren Generationen an Bedeutung.

Neue Entwicklungen beim digitalen Bezahlen und Zukunftsaussichten

Neben dem mobilen Bezahlen im Ladengeschäft steigt auch der Anteil der Konsumenten, die online mit dem Smartphone einkaufen. Sicherheits- und Komfortfunktionen wie die biometrische Zahlungsfreigabe unterstützen diese Entwicklung.

Für die Zukunft erwarten die Konsumenten eine stärkere Digitalisierung in weiteren Bereichen, wie die Einführung eines digitalen Personalausweises und virtuelle Anproben beim Online-Shopping. Auch Selbstbedienungskassen und automatische Bezahlmöglichkeiten im Laden sollen vereinfacht und verbessert werden, um ein komfortableres Einkaufserlebnis zu schaffen.