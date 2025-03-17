Moorhuhn Kart geht in die vierte Runde: Neuester Teil verspricht rasanten Spaß

Die Älteren unter uns wissen: Die Moorhuhn-Reihe war Anfang der 2000er Jahre eines der erfolgreichsten Videospiele in Deutschland. Das plattformübergreifende Franchise entwickelte sich stetig weiter und erschien auf vielen Plattformen mit zahlreichen Nachfolgern und Ablegern. Auch heute noch hat die Franchise eine relativ große Fangemeinde, und so ist es nicht verwunderlich, dass vor wenigen Tagen Moorhuhn Kart 4 auf den Markt gekommen ist.

Moorhuhn Kart 4 ist der neueste Teil der Reihe

Mit dem bereits vierten Teil von Moorhuhn Kart will das deutsche Entwicklerstudio KORION mit Sitz in Ludwigsburg und Publisher Markt+Technik das Spiel auf ein neues Level heben und verspricht laut Pressemitteilung „rasanten Spielspaß“.

Wie der Name „Kart“ schon andeutet, handelt es sich um ein Fun-Racing-Spiel im Stil von Mario Kart, bei dem acht bekannte Moorhuhn-Charaktere im Mittelpunkt stehen und auf 12 Strecken gegeneinander antreten.

Es gibt einen Einzelspieler- und einen Grand-Prix-Modus, einen lokalen Splitscreen für bis zu vier Spieler und einen plattformübergreifenden Multiplayer für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie PC-Steam.

Eine physische Handelsversion für die Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 ist ebenfalls erhältlich und mit nur 19.99 Euro für die PS4/PS5-PlayStation-Versionen und 24.99 Euro für die Switch-Version recht günstig in der Anschaffung.

