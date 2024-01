Mr. & Mrs. Smith: Der Trailer für die Serienadaption des Kultfilms ist da

Mr. & Mrs. Smith ist eine Action-Liebeskomödie aus dem Jahre 2005, der zwar kein Kassenschlager oder Blockbuster war, aber durchaus in vielen Köpfen der Leute auch heute noch hängen geblieben ist – auch weil die beiden Schauspieler Angelina Jolie und Brad Pitt abseits des Films ein großes Gesprächsthema in der Klatschpresse (Stichwort Brangelina) war. Dass die Filmprämisse sich auch als Serie eignet, will die Neuinterpretation ab Anfang Februar exklusiv auf Prime Video zeigen.

Mr. & Mrs. Smith – Bald auch als Serie verfügbar

Der Serientitel ist mit „Mr. & Mrs. Smith“ identisch, allerdings schlüpfen Donald Glover und Maya Erskine in die Rollen von John Smith und Jane Smith. Die Neuinterpretation unterscheidet sich in einigen Punkten vom Originalfilm, die Grundidee bleibt jedoch erhalten. Der Trailer, der jetzt veröffentlicht wurde, gibt einen ersten Einblick in die Serie:

Zwei einsame Fremde bekommen einen Job bei einer mysteriösen Spionageagentur, die ihnen ein glorreiches Leben voller Spionage, Reichtum, Weltreisen und einem Traumhaus in Manhattan bietet. Der Haken: neue Identitäten in einer arrangierten Ehe als Mr. & Mrs. John und Jane Smith. Nun sind John und Jane verheiratet und müssen jede Woche eine hochriskante Mission absolvieren, während sie gleichzeitig einen neuen Meilenstein in ihrer Beziehung bewältigen müssen. Ihre komplexe Tarngeschichte wird noch komplizierter, als sie echte Gefühle füreinander entwickeln.

Mr. & Mrs. Smith wird ab dem 2. Februar 2024 exklusiv auf der Plattform Prime Video zu sehen sein. Die Serie besteht aus 8 Episoden und ist zum Start in voller Länge verfügbar.

