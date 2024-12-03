MSI Claw und ASUS ROG Ally: Sonderangebote für die Gaming-Handhelds gestartet

Mit dem Claw aus dem Hause MSI und dem ROG Ally von ASUS sind beide Unternehmen seit einiger Zeit im Rennen um die Krone der Gaming-Handhelds vertreten. Der auf einem Intel-Prozessor basierende Handheld MSI Claw hatte anfangs mit einigen Problemen zu kämpfen.

Die Pressestimmen der ersten Stunden waren dementsprechend eher negativ, auch wenn man die Probleme mittlerweile mit zahlreichen Firmware-Updates in den Griff bekommen hat. Das ROG Ally von ASUS gilt als „echte“ Alternative zum Platzhirsch Steam Deck von Valve und wird in Sachen Updates ebenfalls bestens unterstützt.

Eine neue Ära für Gaming-Handhelds

Um den MSI Claw noch einmal in den Vordergrund zu rücken (aber auch um die Lager für die kommenden Nachfolger MSI Claw 7 AI+ und 8 AI+ zu leeren), ist nun eine neue Aktion für den Gaming-Handheld gestartet. So bietet der Online-Händler Cyberport den Gaming-Handheld für exakt 479 Euro an (Alternative: MediaMarkt für 499 Euro).

Das ist ein durchaus attraktiver Preis, wenn man ihn mit dem Steam Deck OLED, dem Asus ROG Ally X und dem Lenovo Legion Go vergleicht, die preislich unterboten werden. Hinsichtlich der Leistung muss man jedoch einige Schwächen in Kauf nehmen.

Und auch in Sachen Spiele ist man sofort startklar: Denn MSI verschenkt beim Kauf einer MSI Claw das Ubisoft-Spiel Skull and Bones – eine ähnliche Aktion gab es bereits in der Vorbestellphase zum Verkaufsstart. Alle Käufe bis zum 31. Dezember gelten als bestätigt, eine nachträgliche Registrierung im MSI-Registrierungscenter ist jedoch erforderlich.

MediaMarkt Saturn bietet das ASUS ROG Ally im Rahmen der Cyber Week für hingegen 469 Euro an, ein guter Preis für eines der besten Gaming-Handhelds. Allerdings muss man bedenken, dass die Überarbeitung in Form des ROG Ally X bereits auf dem Markt ist und das neue Modell einige Schwächen des Vorgängers wie Akkulaufzeit, Arbeitsspeicher sowie Kühlungssystem behoben hat.