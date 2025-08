Nachfrage-Problem bei Elektroautos: Volvo mit Fokus auf Verbrenner?

Volvo gehört zu den Marken, die bei der Elektromobilität ganz vorne mitmischen und ein klares Ziel haben. Ab 2030 soll es keine Verbrenner mehr geben und 2023 hieß es noch, dass es da kein „wenn und aber“ gibt. Das scheint es aber zu geben.

Bei Automotive News hat man sich bei Händlern und internen Quellen umgehört und hier rechnet man damit, dass Volvo diese Strategie mit Blick auf die aktuelle Nachfrage ändert. Man muss sie ändern, sonst „wird man sterben“, so ein Händler.

Neue Verbrenner-Generation bei Volvo?

Angeblich denkt Volvo auch darüber nach, ob man die alte SPA1-Plattform für die Verbrenner doch noch einmal aktualisiert, was so nicht vorgesehen war. Und Volvo hofft auf neue Technik von Geely, die mit Renault an neuen Verbrennern arbeiten.

Von offizieller Seite schweigt man bei Volvo noch, bisher wurde das Ziel mit 2030 nicht gekippt, aber intern denkt man über eine neue Generation nach, die dann aber immer elektrisch fährt. Es sollen also Hybride sein, keine reinen Verbrenner.

Schauen wir mal, wie sich 2024 und 2025 entwickeln. Falls die Nachfrage nämlich wieder anzieht, dann könnte das auch verschenktes Geld sein, falls die Kunden ab 2030 doch keine neuen Verbrenner wollen. Als Autohersteller ist es nicht leicht eine Entscheidung zu treffen, denn keiner kann vorhersagen, wie die Lage ab 2030 ist.

