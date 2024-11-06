News

NBB Black Weeks gestartet – mehr als 80 neue Deals verfügbar

| 2 Kommentare
Notebooksbilliger Store

NBB aka Notebooksbilliger hat heute seine neuen Black Weeks gestartet. Vom 6.11.2024 bis zum 2.12.2024 bietet der Online-Shop für Technik im Rahmen der Aktion verschiedene Deals an. 

Bis zu 70 % Ersparnis sollen so für die Kunden wieder möglich sein. Zahlreiche Produkte von rund 60 verschiedenen Herstellern wie HP, Lenovo, Microsoft, Apple, Samsung, ASUS, AVM, BenQ, Acer, MSI, Crucial, UGreen, Optoma und QNAP und mehr nehmen an der Aktion teil. Die „mehr als 80 verschiedenen Deals“ sind laut NBB zudem erneut „streng limitiert“.

Neben den Kategorie-Deals gibt es auch täglich wechselnde Daily Black Deals. Diese Angebote sollen nochmal „drastisch günstiger“ als die normalen Deals sein.
Grundlegend sind wieder Produkte wie Notebooks, Monitore, PC-Hardware, PC-Systeme, NAS, Tablets, Smart Home, Software, Zubehör, Netzwerk, Beamer und mehr Teil der Aktion. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf wie üblich ratsam.

NBB Black Weeks 11/24 – die Highlights

  • Bis zu 70% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Heizlüfter und Heizgeräte
  • Bis zu 60% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Weihnachts- und Außenbeleuchtung
  • Bis zu 55% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Optoma-Beamer
  • Bis zu 50% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte MSI-Monitore
  • Bis zu 40% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte HP-Notebooks
  • Bis zu 40% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte ASUS PC-Hardware
  • Bis zu 30% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Surface Copilot+-Geräte
  • Bis zu 15% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Apple MacBook

Alle Black-Week-Angebote sind ab sofort auf der entsprechenden Aktionsseite bei NBB zu finden. 

Zu den NBB Black Weeks →

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



  1. Teimue 🎖
    sagt am

    neue 80 Deals ??? Liest man sich als Autor seinen Text nicht nochmal durch oder ist man so betriebsblind?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Teimue ⇡

      Selbstverständlich ist das betriebsblind, seine eigenen Fehler erkennt man am schwierigsten.

      Antworten

