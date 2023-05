Netflix bekommt morgen ein neues Spiel der Alto’s Adventure-Entwickler

Netflix baut das Portfolio an Spielen weiter aus und ab morgen steht ein Spiel von Snowman an, die sich mit Alto’s Adventure einen großen Namen in der mobilen Szene gemacht haben. Der neue Titel des Studios nennt sich Laya’s Horizon.

Das zeigt auch, dass Netflix wirklich bereit ist, auch mal neue Projekte und vor allem bekannte Projekte zu kaufen. An einem schönen Spiel von Snowman hätte sicher auch Apple mit Apple Arcade großes Interesse gehabt (vermute ich mal).

Musik und Artstyel von Laya’s Horizon sehen sehr gut aus, ich mag solche Spiele, aber ich mag mich bei solchen Spielen irgendwie nicht an ein Abo binden. Laya’s Horizon wird ab dem 2. Mai für Android und iOS verfügbar sein, bisher ist aber noch unklar, ob weitere Plattformen folgen und es irgendwann ohne Netflix erscheint.

