Netflix Neuheiten: Das seht ihr im März 2025
Der Online-Videoservice Netflix hat in dieser Woche seine März-Neuheiten 2025 verkündet. Bei uns bekommt ihr einen Überblick über die Neuzugänge.
Netflix füllt natürlich auch im anstehenden März wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen Serien und Filmen auf. Wie jeden Monat informiert das Unternehmen über diverse Neuzugänge für den kommenden Monat. Diese Übersicht geben wir hier gerne an euch weiter.
Nachfolgende Liste enthält die Titel der Inhalte und das Startdatum, das Netflix zum jeweiligen Inhalt veröffentlicht hat.
März-Neuheiten 2025 bei Netflix
NETFLIX SERIEN
- With Love, Meghan D/3/2025
- Der Leopard D/3/2025
- Beauty in Black: Staffel 1: Teil 2 D/3/2025
- Adolescence D/3/2025
- Totenfrau: Staffel 2 19/3/2025
- The Residence 20/3/2025
- In seinen Händen 26/3/2025
- Handbuch einer Anstandsdame 28/3/2025
- The Potato Lab D/3/2025
- Kein böser Traum D/3/2025
- Medusa D/3/2025
- Love is Blind: Sweden: Staffel 1: Nach dem Altar D/3/2025
- When Life Gives You Tangerines D/3/2025
- Willkommen in der Familie D/3/2025
- Love is Blind: Sweden: Staffel 2 13/3/2025
- Inside: Staffel 2 17/3/2025
- Setz’ aufs Leben 20/3/2025
- Go! 21/3/2025
- Million Dollar Secret „Eps. 1-3: 26/3/2025
- Eps. 4-6: 2/4/2025
- Eps. 7-8: 9/4/2025″
- Survival of the Thickest: Staffel 2 27/3/2025
- Rhythm + Flow: Italien: Staffel 2 31/3/2025
- Khakee: The Bengal Chapter BALD VERFÜGBAR
NETFLIX FILME
- Delicious D/3/2025
- The Electric State 14/3/2025
- Klein-Sibirien 21/3/2025
- Revelations 21/3/2025
- Nadaaniyan D/3/2025
- Morgen kommt ein neuer Himmel 28/3/2025
- Promised Hearts 31/3/2025
NETFLIX DOKUMENTATIONEN
- Formula 1: Drive to Survive: Staffel 7 D/3/2025
- Larissa: Die andere Seite der brasilianischen Sängerin Anitta D/3/2025
- Chaos: Die Manson-Morde D/3/2025
- American Manhunt: Die Jagd auf Osama Bin Laden D/3/2025
- Twister: Im Sturm gefangen 19/3/2025
- Con Mum: Lang vermisste Mutter oder Betrügerin? 25/3/2025
- Gold und Gier: Die Jagd nach Forrest Fenns Schatz 27/3/2025
- Gone Girls: Der Serienmörder von Long Island 31/3/2025
NETFLIX COMEDY SPECIALS
- Andrew Schulz: LIFE D/3/2025
- Bert Kreischer: Lucky 18/3/2025
- Chelsea Handler: The Feeling 25/3/2025
NETFLIX LIVE EVENTS
- Everybody’s Live with John Mulaney D/3/2025
NETFLIX KIDS & FAMILY
- Plankton: Der Film D/3/2025
- Hot Wheels Let’s Race: Staffel 3 3/3/2025
- CoComelon: Unser Viertel: Staffel 4 17/3/2025
- Der letzte Wolf von Lyssia 20/3/2025
LIZENZTITEL AUSWAHL
- The Best Christmas Pageant Ever 1/3/2025
- Moving On 1/3/2025
- Lake Placid 1/3/2025
- Resident Alien 1/3/2025
- Priscilla 2/3/2025
- 1883 12/3/2025
- Prakti.com 7/3/2025
- Wir 16/3/2025
- Nur 48 Stunden 16/3/2025
- Moonfall 22/3/2025
- Dead Talents Society 27/3/2025
- Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm 27/3/2025
- Blue Story – Gangs of London 31/3/2025
