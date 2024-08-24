Netflix Neuheiten: Das seht ihr im September 2024
Der Online-Videoservice Netflix hat in dieser Woche seine September-Neuheiten 2024 verkündet. Bei uns bekommt ihr wie üblich einen Überblick über die Neuzugänge.
Netflix füllt natürlich auch im anstehenden September wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen Serien und Filmen auf. Wie jeden Monat informiert das Unternehmen über diverse Neuzugänge für den kommenden Monat. Diese Übersicht geben wir hier gerne an euch weiter.
Nachfolgende Liste enthält die Titel der Inhalte, das Startdatum und auch eine kurze Beschreibung, die Netflix zum jeweiligen Inhalt veröffentlicht hat.
September-Neuheiten 2024 bei Netflix
Netflix Serien
- Ein neuer Sommer 5/9/2024
- Emily in Paris: Staffel 4 Teil 2 12/9/2024
- Insel der Milliardäre 12/9/2024
- Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez 19/9/2024
- The Queen of Villains 19/9/2024
- Twilight of the Gods 19/9/2024
- Nobody Wants This 26/9/2024
- Last One Standing: Staffel 3 3/9/2024
- Outlast: Staffel 2 4/9/2024
- Selling Sunset: Staffel 8 6/9/2024
- Jack Whitehall: Vaterschaft mit meinem Vater 10/9/2024
- The Circle: USA: Staffel 7 11/9/2024
- Mitternacht im Pera Palace: Staffel 2 12/9/2024
- Culinary Class Wars 17/9/2024
- Envious 18/9/2024
- KLASS 95: The Power of Beauty 20/9/2024
- Für die Kämpfer, für die Verrückten: Staffel 2 26/9/2024
- Wir waren Könige 27/9/2024
- The Great Indian Kapil Show: Staffel 2 BALD VERFÜGBAR
Netflix Filme
- Disco, Ibiza, Locomía 6/9/2024
- Rebel Ridge 6/9/2024
- Ugly – Verlier nicht dein Gesicht 13/9/2024
- Drei Töchter 20/9/2024
- Rez Ball 27/9/2024
- Boxer 11/9/2024
- Technoboys 11/9/2024
- Officer Black Belt 13/9/2024
- Sector 36 13/9/2024
- Ein echter Gentleman 26/9/2024
- Lísàbí: The Uprising 27/9/2024
- Scheidung BALD VERFÜGBAR
- Bangkok Breaking: Himmel und Hölle BALD VERFÜGBAR
Netflix Dokumentationen
- Apollo 13: Überleben 5/9/2024
- Will & Harper 27/9/2024
- Untold: Hope Solo vs. U.S. Soccer 3/9/2024
- Gefangen im Netz: Die Morde hinter Zona Divas 5/9/2024
- Ángel Di María: Die Mauer durchbrechen 12/9/2024
- Into the Fire: Die verlorene Tochter 12/9/2024
- What’s Next? Die Zukunft mit Bill Gates 18/9/2024
- Ein unsichtbares Opfer: Der Fall Eliza Samudio BALD VERFÜGBAR
Netflix Comedy Specials
- Phil Wang: Wang in There, Baby! 3/9/2024
- Ahir Shah: Ends 10/9/2024
Netflix Kids & Family
- Hot Wheels Let’s Race: Staffel 2 9/9/2024
- CoComelon: Staffel 11 16/9/2024
Netflix Live Event
- Chestnut vs. Kobayashi: Unfinished Beef 2/9/2024
- Live from the Other Side with Tyler Henry 17/9/2024
Lizenztitel Auswahl
- Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac – Der Film 1/9/2024
- Gemini Man 1/9/2024
- Boruto: Naruto Next Generations: Staffel 17 1/9/2024
- Boruto: Naruto Next Generations: Chunin Re-Examination 1/9/2024
- Boruto: Naruto Next Generations: The Otsutsuki Awaken 1/9/2024
- Baby Ruby 1/9/2024
- Ich weiß, wer mich getötet hat (I Know Who Killed Me) 7/9/2024
- Elvis 8/9/2024
- Scream VI 9/9/2024
- Fast & Furious: Hobbs & Shaw 9/9/2024
- Lauras Stern 10/9/2024
- Grave Torture 16/9/2024
- Everest – Ein Yeti will hoch hinaus 16/9/2024
- Missing 17/9/2024
- Gib’s zu, Fletch 20/9/2024
- Die Chaosschwestern 25/9/2024
- Do You See What I See 27/9/2024
- DC League of Super-Pets 29/9/2024
- Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben 29/9/2024
in Mobilität
in Mobilität
in Gaming
in backFlip
in News
in Dienste
in News
in Dienste
in Dienste
in Gaming