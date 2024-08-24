Netflix Neuheiten: Das seht ihr im September 2024

Der Online-Videoservice Netflix hat in dieser Woche seine September-Neuheiten 2024 verkündet. Bei uns bekommt ihr wie üblich einen Überblick über die Neuzugänge.

Netflix füllt natürlich auch im anstehenden September wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen Serien und Filmen auf. Wie jeden Monat informiert das Unternehmen über diverse Neuzugänge für den kommenden Monat. Diese Übersicht geben wir hier gerne an euch weiter.

Nachfolgende Liste enthält die Titel der Inhalte, das Startdatum und auch eine kurze Beschreibung, die Netflix zum jeweiligen Inhalt veröffentlicht hat.

September-Neuheiten 2024 bei Netflix

Netflix Serien

Ein neuer Sommer 5/9/2024

Emily in Paris: Staffel 4 Teil 2 12/9/2024

Insel der Milliardäre 12/9/2024

Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez 19/9/2024

The Queen of Villains 19/9/2024

Twilight of the Gods 19/9/2024

Nobody Wants This 26/9/2024

Last One Standing: Staffel 3 3/9/2024

Outlast: Staffel 2 4/9/2024

Selling Sunset: Staffel 8 6/9/2024

Jack Whitehall: Vaterschaft mit meinem Vater 10/9/2024

The Circle: USA: Staffel 7 11/9/2024

Mitternacht im Pera Palace: Staffel 2 12/9/2024

Culinary Class Wars 17/9/2024

Envious 18/9/2024

KLASS 95: The Power of Beauty 20/9/2024

Für die Kämpfer, für die Verrückten: Staffel 2 26/9/2024

Wir waren Könige 27/9/2024

The Great Indian Kapil Show: Staffel 2 BALD VERFÜGBAR

Netflix Filme

Disco, Ibiza, Locomía 6/9/2024

Rebel Ridge 6/9/2024

Ugly – Verlier nicht dein Gesicht 13/9/2024

Drei Töchter 20/9/2024

Rez Ball 27/9/2024

Boxer 11/9/2024

Technoboys 11/9/2024

Officer Black Belt 13/9/2024

Sector 36 13/9/2024

Ein echter Gentleman 26/9/2024

Lísàbí: The Uprising 27/9/2024

Scheidung BALD VERFÜGBAR

Bangkok Breaking: Himmel und Hölle BALD VERFÜGBAR

Netflix Dokumentationen

Apollo 13: Überleben 5/9/2024

Will & Harper 27/9/2024

Untold: Hope Solo vs. U.S. Soccer 3/9/2024

Gefangen im Netz: Die Morde hinter Zona Divas 5/9/2024

Ángel Di María: Die Mauer durchbrechen 12/9/2024

Into the Fire: Die verlorene Tochter 12/9/2024

What’s Next? Die Zukunft mit Bill Gates 18/9/2024

Ein unsichtbares Opfer: Der Fall Eliza Samudio BALD VERFÜGBAR

Netflix Comedy Specials

Phil Wang: Wang in There, Baby! 3/9/2024

Ahir Shah: Ends 10/9/2024

Netflix Kids & Family

Hot Wheels Let’s Race: Staffel 2 9/9/2024

CoComelon: Staffel 11 16/9/2024

Netflix Live Event

Chestnut vs. Kobayashi: Unfinished Beef 2/9/2024

Live from the Other Side with Tyler Henry 17/9/2024

Lizenztitel Auswahl