Netflix Neuheiten im Juni 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch

Netflix Logo 2025 Neu

Der Online-Videoservice Netflix hat aktuell seine Juni-Neuheiten 2025 verkündet. Bei uns bekommt ihr einen Überblick über die Neuzugänge.

Netflix füllt natürlich auch im anstehenden Juni wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen Serien und Filmen auf. Wie jeden Monat informiert das Unternehmen über diverse Neuzugänge für den kommenden Monat. Diese Übersicht geben wir hier gerne an euch weiter.

Nachfolgende Liste enthält die Titel der Inhalte und das Startdatum, das Netflix zum jeweiligen Inhalt veröffentlicht hat.

Juni-Neuheiten 2025 bei Netflix

NETFLIX SERIEN

  • Sara – Die Frau im Schatten 3/6/2025
  • Power Moves with Shaquille O’Neal 4/6/2025
  • The Survivors – Der Sturm 6/6/2025
  • FUBAR: Staffel 2 12/6/2025
  • Kaulitz & Kaulitz: Staffel 2 17/6/2025
  • The Waterfront 19/6/2025
  • Olympo 20/6/2025
  • Squid Game: Staffel 3 27/6/2025
  • La primera vez: Staffel 3 4/6/2025
  • Code des Verbrechens: Staffel 2 4/6/2025
  • Barracuda Queens: Staffel 2 5/6/2025
  • Ginny & Georgia: Staffel 3 5/6/2025
  • Tires: Staffel 2 5/6/2025
  • Mercy For None 6/6/2025
  • Aniela 11/6/2025
  • Too Hot to Handle: Spain 13/6/2025
  • Kings of Jo’Burg: Staffel 3 13/6/2025
  • YOLANTHE 18/6/2025
  • Dallas Cowboys Cheerleaders: Ein amerikanischer Traum: Staffel 2 18/6/2025
  • Somebody Feed Phil: Staffel 8 18/6/2025
  • The Ultimatum: Queer Love: Staffel 2 25/6/2025
  • The Great Indian Kapil Show: Staffel 3 BALD VERFÜGBAR
  • Rana Naidu: Staffel 2 BALD VERFÜGBAR

NETFLIX FILME

  • K.O. 6/6/2025
  • TYLER PERRY’S STRAW 6/6/2025
  • Viva a Vida – Auf das Leben 11/6/2025
  • Nuestros tiempos 11/6/2025
  • Semi-Soeter 20/6/2025

NETFLIX DOKUMENTATIONEN

  • Titan: Die OceanGate-Katastrophe 11/6/2025
  • Trainwreck: Tragödie beim Astroworld-Festival 10/6/2025
  • Der Fall „Air Cocaine“: Schmuggler in 10.000 Meter Höhe 11/6/2025
  • Trainwreck: Chaos-Bürgermeister 17/6/2025
  • Trainwreck: Poop Cruise 24/6/2025

NETFLIX COMEDY SPECIALS

  • Justin Willman: Magic Lover 17/6/2025
  • Steph Tolev: Filth Queen 24/6/2025

NETFLIX KIDS & FAMILY

  • KPop Demon Hunters 20/6/2025
  • Die tierischen Fälle von Kit und Sam: Kapitel 5 9/6/2025
  • Cosmo & Wanda – Ein neuer Wunsch: Staffel 2 12/6/2025

LIZENZTITEL AUSWAHL

  • A Journal for Jordan 1/6/2025
  • Paprika 1/6/2025
  • BlackBerry – Klick einer Generation 5/6/2025
  • Tom Sawyer 5/6/2025
  • Allein mit dir 7/6/2025
  • Kaffee, Milch und Zucker 7/6/2025
  • Barry Seal – Only in America 8/6/2025
  • Junior 11/6/2025
  • October Sky 21/6/2025
  • Good Boys – Nix für kleine Jungs 22/6/2025
  • Contra 29/6/2025

