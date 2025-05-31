Netflix Neuheiten im Juni 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch

Der Online-Videoservice Netflix hat aktuell seine Juni-Neuheiten 2025 verkündet. Bei uns bekommt ihr einen Überblick über die Neuzugänge.

Netflix füllt natürlich auch im anstehenden Juni wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen Serien und Filmen auf. Wie jeden Monat informiert das Unternehmen über diverse Neuzugänge für den kommenden Monat. Diese Übersicht geben wir hier gerne an euch weiter.

Nachfolgende Liste enthält die Titel der Inhalte und das Startdatum, das Netflix zum jeweiligen Inhalt veröffentlicht hat.

Juni-Neuheiten 2025 bei Netflix

NETFLIX SERIEN

Sara – Die Frau im Schatten 3/6/2025

Power Moves with Shaquille O’Neal 4/6/2025

The Survivors – Der Sturm 6/6/2025

FUBAR: Staffel 2 12/6/2025

Kaulitz & Kaulitz: Staffel 2 17/6/2025

The Waterfront 19/6/2025

Olympo 20/6/2025

Squid Game: Staffel 3 27/6/2025

La primera vez: Staffel 3 4/6/2025

Code des Verbrechens: Staffel 2 4/6/2025

Barracuda Queens: Staffel 2 5/6/2025

Ginny & Georgia: Staffel 3 5/6/2025

Tires: Staffel 2 5/6/2025

Mercy For None 6/6/2025

Aniela 11/6/2025

Too Hot to Handle: Spain 13/6/2025

Kings of Jo’Burg: Staffel 3 13/6/2025

YOLANTHE 18/6/2025

Dallas Cowboys Cheerleaders: Ein amerikanischer Traum: Staffel 2 18/6/2025

Somebody Feed Phil: Staffel 8 18/6/2025

The Ultimatum: Queer Love: Staffel 2 25/6/2025

The Great Indian Kapil Show: Staffel 3 BALD VERFÜGBAR

Rana Naidu: Staffel 2 BALD VERFÜGBAR

NETFLIX FILME

K.O. 6/6/2025

TYLER PERRY’S STRAW 6/6/2025

Viva a Vida – Auf das Leben 11/6/2025

Nuestros tiempos 11/6/2025

Semi-Soeter 20/6/2025

NETFLIX DOKUMENTATIONEN

Titan: Die OceanGate-Katastrophe 11/6/2025

Trainwreck: Tragödie beim Astroworld-Festival 10/6/2025

Der Fall „Air Cocaine“: Schmuggler in 10.000 Meter Höhe 11/6/2025

Trainwreck: Chaos-Bürgermeister 17/6/2025

Trainwreck: Poop Cruise 24/6/2025

NETFLIX COMEDY SPECIALS

Justin Willman: Magic Lover 17/6/2025

Steph Tolev: Filth Queen 24/6/2025

NETFLIX KIDS & FAMILY

KPop Demon Hunters 20/6/2025

Die tierischen Fälle von Kit und Sam: Kapitel 5 9/6/2025

Cosmo & Wanda – Ein neuer Wunsch: Staffel 2 12/6/2025

LIZENZTITEL AUSWAHL