Preis für das neue Netflix-Abo mit Werbung aufgetaucht

Das neue Netflix-Abo mit Werbung kommt 2023 und so langsam bekommen wir immer mehr Details, da es gerade geplant wird. So haben wir zum Beispiel schon erfahren, dass es wohl keine Offline-Downloads mit dieser neuen Stufe geben wird.

Außerdem wird es die Werbung wohl nicht bei allen Inhalten geben. Es sind aber noch sehr viele Fragen offen, zum Beispiel zur Qualität. Gibt es 4K HDR? Doch die spannendste Frage dürfte der Preis sein. Was möchte Netflix für das Abo haben?

Was kostet das neue Netflix-Abo?

Laut Bloomberg peilt Netflix womöglich noch einen Launch in diesem Jahr an und beim Preis bewegen wir uns zwischen 7 und 9 Dollar – oder eben 6,99 und 8,99 Dollar. Die anderen Netflix-Abos (in den USA) kosten 9,99, 15,49 oder 19,99 Dollar.

Die höheren Netflix-Preise sind in einigen EU-Ländern angekommen, die Basis kostet hier mittlerweile auch 8,99 Euro und wer 4K möchte, zahlt über 20 Euro. Mit Blick auf die US-Zahlen wären das wohl 5,99 bis 7,99 Euro für dieses neue Abo.

Ist das Abo mit Werbung zu teuer?

Weiß ich nicht. Ich denke da immer an Spotify, die ihren Einstieg mit Werbung über diese finanzieren und hoffen, dass Nutzer zu Premium wechseln. Ich weiß nicht, ob Netflix so „viel“ für Werbung verlangen kann. Da muss dann die Qualität stimmen.

Sollte man zum Beispiel 6,99 Euro verlangen, Werbung anzeigen, dafür aber 4K HDR bieten, wäre das eine interessante Sache. Wenn man aber nur 2 Euro spart und die Basis mit Werbung anbieten wird, fände ich dieses Abo eher unspektakulär.

