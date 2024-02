Netflix streicht alte und günstige Apple-Abos

Ihr habt Netflix vor vielen Jahren über Apple gebucht? Ihr zahlt vielleicht noch den alten Tarif von 9,99 Euro im Monat? Dann hattet ihr bisher Glück, aber das wird sich jetzt ändern, denn Netflix möchte jetzt alle alten Abos nach und nach kündigen.

Netflix hat bestätigt, dass man alle iTunes-Abos in den nächsten Tagen beenden wird, das fing schon letzte Woche langsam an. Falls ihr also wirklich noch Netflix über diesen Weg genutzt habt, dann müsst ihr schon bald ein teureres Abo buchen.

Der ein oder andere denkt da vielleicht über ein Abo in der Türkei oder anderen Ländern nach, doch im Januar gab es Meldungen, dass das immer schwieriger wird und Netflix auch dagegen vorgeht. Es gibt wohl noch Mittel und Wege, wie man Netflix günstiger buchen kann, aber man merkt, dass Netflix immer strenger wird.

