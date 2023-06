Netflix zeigt neue Spiele für den Sommer

Netflix wird immer mehr als Dienst für Spiele und nicht nur für Serien und Filme wahrgenommen – auch wenn es weiterhin Smartphone-Spiele sind. Doch man hat große Pläne und auf diesem Weg sollen die mobilen Spiele den Anfang machen.

Im Sommer stehen einige neue Titel bei Netflix an, darunter Oxenfree II: Lost Signals am 12. Juli und The Queen’s Gambit am 25. Juli. Moment, war das nicht eine Schach-Serie? Ja, am Ende ist das ein Schachspiel mit einem Branding.

Lego Legacy: Heroes Unboxed und Paper Trail kommen „bald“ und ab dem 1. August gibt es mit Cut the Rope Daily ein ganz neues Spiel. Dieser Klassiker soll die Nutzer vermutlich dazu animieren, dass sie Netflix Games auch täglich nutzen.

