Neue Elektroautos: 2025 wird für Tesla „sehr ereignisreich“

Kommt ein günstiges Elektroauto von Tesla, ein Model Q oder Model 2, wie es in Gerüchten gerne genannt wird? Das ist eher unwahrscheinlich, denn hier hat Elon Musk wohl seine Meinung geändert und fokussiert sich lieber auf ein Robotaxi.

Aber es sind „in paar Sachen“ für 2025 geplant, so André Thierig, Werksleiter der Tesla Giga Factory in Grünheide, laut Business Insider. Details nannte er nicht, aber 2025 wird eine Herausforderung und „sehr ereignisreich“ für Tesla in Deutschland.

Neues Tesla Model Y steht 2025 an

Es soll schon „Anfang Januar 2025“ losgehen und damit dürfte das neue Tesla Model Y gemeint sein. Aus China gibt es schon viele Leaks, aber das Model Y wird auch in Deutschland produziert, da stellt man sicher auch auf die neue Version um.

Neben einem großen Facelift mit neuer Technik stehen beim Model 3 und Model Y jedoch auch günstigere Versionen im Raum. Tesla hat wohl kein neues Elektroauto mehr geplant, sondern möchte mit neuen und günstigeren Versionen angreifen.

Das Tesla Model Y startet derzeit bei ca. 45.000 Euro, sollte man den Preis auf unter 40.000 Euro oder sogar auf fast 35.000 Euro senken können, dann könnte die neue Version sicher wieder für Wachstum sorgen, denn das ist bei Tesla abgeflacht.