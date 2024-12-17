Elektroautos von Zeekr: Geely ignoriert den deutschen Markt
2023 lief es bei Elektroautos noch richtig gut in Europa und so kündigte Geely auch eine neue Marke für den europäischen Markt an. Zeekr startete später in den ersten Ländern, in denen Elektroautos schon weiter verbreitet sind, und sollte eigentlich Anfang 2024 nach Deutschland kommen. Nach der Ankündigung wurde es ruhig.
Wir haben uns schon im Sommer gefragt, wo den Zeekr bleibt, und bis heute auch keine Antwort erhalten. Gerald Kahlke, der PR-Chef von Zeekr in Europa, schweigt mittlerweile und 2024 ist gestrichen. Vielleicht hat Geely sogar den Marktstart in Deutschland komplett abgesagt, was die Ankündigung in dieser Woche andeutet.
Zeekr 7X (noch) nicht für Deutschland
Da wurde nämlich der Zeekr 7X für Europa vorgestellt, der bei etwas mehr als 50.000 Euro startet. Hohe Reichweite, moderne Technik, aber auf der Liste der Länder fehlte Deutschland. Die deutsche Webseite von Zeekr ist noch online, aber dort wurde der 7X, der das Highlight für 2025 sein soll, gar nicht erst eingepflegt.
Die Details zum Zeekr 7X gibt es also nur auf der EU-Seite und das sieht mir nach einem sehr spannenden Elektroauto aus, nur schade, dass es nicht relevant für uns in Deutschland ist. Noch nicht. Derzeit deutet sich aber auch nicht an, dass Zeekr nächstes Jahr zu uns kommt, vermutlich beobachtet Geely aktuell noch den Markt.
In Deutschland ist die Nachfrage nach Elektroautos nach dem Ende der Prämie eingebrochen und einige Parteien werben mit einem Verbrenner-Comeback, ich würde da vielleicht auch warten. Schade, denn Zeekr scheint im Vergleich zu den anderen Geely-Marken (Polestar und Volvo) spannende Technik verbaut zu haben.
Schreib ich seit einem Jahr unter jeder der unkritischen Beiträge zu irgendwelchen Zeekr-Phantomautos: Ich hab mich vor ner gefühlten Ewigkeit als Vorbesteller eines Zeekr X registrieren lassen und seitdem herrscht Funkstille im Kundenkontakt. Mittlerweile fahre ich Volvo EX30, Kommunikation können die auch nicht, aber wenigstens kann man den kaufen.
Zeekr hat seit seiner Entstehung knapp 400.000 Autos produziert, den Großteil dieses Jahr mit knapp 200.000 Fahrzeugen. Davon verkauft man etwa 200 im Monat in Europa. Wo Zeekr hervorsticht ist Russland, angeblich verkaufen sie dort fast 8000 Elektroautos im Jahr, von knapp über 20.000 Elektroautos / Jahr insgesamt.
Die ersten deutschen Tests waren damals schon recht vielversprechend nur die Software galt Anfang 2024 noch als absolute Katastrophe, was für chinesische Autos normal sein dürfte, da sie in der Regel in Europa auf ein angepasstes Android Automotive anstelle deren chinesischer Originalsysteme umgerüstet werden, was denke ich rechtliche Gründe hat aber irgendwie nie irgendwo zur Sprache kommt.
Auf Reddit gibt es zumindest einen Holländer, der von seinem Zeekr total begeistert ist. Was natürlich lange nichts über die langfristige Zuverlässigkeit aussagt.
Persönlich finde ich die Marke halbwegs interessant, auch wenn sie wieder mit dem angeflanschtem Tablet daherkommen. Die deutschen und koreanischen Hersteller sind da merklich weiter.