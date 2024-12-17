Elektroautos von Zeekr: Geely ignoriert den deutschen Markt

2023 lief es bei Elektroautos noch richtig gut in Europa und so kündigte Geely auch eine neue Marke für den europäischen Markt an. Zeekr startete später in den ersten Ländern, in denen Elektroautos schon weiter verbreitet sind, und sollte eigentlich Anfang 2024 nach Deutschland kommen. Nach der Ankündigung wurde es ruhig.

Wir haben uns schon im Sommer gefragt, wo den Zeekr bleibt, und bis heute auch keine Antwort erhalten. Gerald Kahlke, der PR-Chef von Zeekr in Europa, schweigt mittlerweile und 2024 ist gestrichen. Vielleicht hat Geely sogar den Marktstart in Deutschland komplett abgesagt, was die Ankündigung in dieser Woche andeutet.

Zeekr 7X (noch) nicht für Deutschland

Da wurde nämlich der Zeekr 7X für Europa vorgestellt, der bei etwas mehr als 50.000 Euro startet. Hohe Reichweite, moderne Technik, aber auf der Liste der Länder fehlte Deutschland. Die deutsche Webseite von Zeekr ist noch online, aber dort wurde der 7X, der das Highlight für 2025 sein soll, gar nicht erst eingepflegt.

Die Details zum Zeekr 7X gibt es also nur auf der EU-Seite und das sieht mir nach einem sehr spannenden Elektroauto aus, nur schade, dass es nicht relevant für uns in Deutschland ist. Noch nicht. Derzeit deutet sich aber auch nicht an, dass Zeekr nächstes Jahr zu uns kommt, vermutlich beobachtet Geely aktuell noch den Markt.

In Deutschland ist die Nachfrage nach Elektroautos nach dem Ende der Prämie eingebrochen und einige Parteien werben mit einem Verbrenner-Comeback, ich würde da vielleicht auch warten. Schade, denn Zeekr scheint im Vergleich zu den anderen Geely-Marken (Polestar und Volvo) spannende Technik verbaut zu haben.