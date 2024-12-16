Neues Tesla Model Y kommt: Es geht langsam los

Tesla hat wohl ein neues Model Y für 2025 geplant, wollte es bisher aber noch nicht zeigen, um die Nachfrage in diesem Jahr nicht negativ zu beeinflussen. Es soll aber Anfang des Jahres direkt losgehen und Tesla bereitet sich wohl schon darauf vor.

In einigen Märkten ist die Lieferzeit von Dezember 2024 oder Januar 2025 auf Mai 2025 gesprungen, was aber noch von der ausgewählten Version abhängt. So eine große Lücke gab es bei Tesla schon häufiger, wenn bald neue Versionen anstehen.

Das bedeutet nicht, dass das neue Tesla Model Y erst im Mai 2025 startet, aber es dürfte direkt Anfang des Jahres vorgestellt werden und im ersten Halbjahr zu uns kommen. Ich bin gespannt, denn das ist ein wichtiges Elektroautos für nächstes Jahr.