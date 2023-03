Neue Google Pixel-Smartphones im Juni erwartet

Wir können bald mit neuer Pixel-Hardware rechnen und damit meine ich nicht die neue Pixel 8-Reihe, die sich diese Woche erstmals gezeigt hat. Es geht um ältere Modelle, die schon lange anstehen. Und laut WinFuture geht es schon bald los.

Man hat von Händlern erfahren, dass Google zwei Modelle im Juni auf den Markt bringen möchte, das Google Pixel 7a und das Google Pixel Fold. Das faltbare Gerät wird derzeit in den Farben „Carbon“ und „Porcelain“ mit 256 GB Speicher gelistet.

Derzeit wird das Google Pixel Fold mit 1.700 im System gelistet, aber das kann nur ein Platzhalter sein. Das Googel Pixel 7a taucht für um die 500 Euro auf und soll in den Farben „Arctic Blue“, „Carbon“ und „Cotton“ (vielleicht noch „Jade“) kommen.

Google Pixel 7a Render Google Pixel Fold Render

Diese Nachricht kommt nicht überraschend, immerhin findet im Mai die Google I/O 2023 statt und wir haben schon damit gerechnet. Die gute Nachricht, aber unter Vorbehalt, ist ein Eintrag für das Google Pixel Fold (finaler Name) in Europa. Es gab auch Gerüchte, dass das Foldable zum Start nur in den USA erhältlich sein wird.

Das schon offiziell bestätigte Google Pixel Tablet wird nicht erwähnt, was daran liegen könnte, dass es Google nur selbst verkauft oder es später kommt. Google sprach bisher nur von 2023, aber damit könnte auch Herbst/Winter gemeint sein.

