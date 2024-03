Google Pixel 9: Überraschender Leak für das neue Flaggschiff

Vor ein paar Wochen hatten wir hier die ersten Renderbilder des Google Pixel 9 Pro und kurz danach gab es die Bilder des Google Pixel 9. Doch das stimmt nicht ganz, denn es sind zwar zwei neue Pixel-Smartphones, aber es sind beides Pro-Modelle.

Google plant drei neue Pixel-Smartphones

Wir haben uns schon gewundert, dass das kompakte Pixel 9 eine Periskop-Kamera bekommt, aber Google wird in diesem Jahr zwei Versionen veröffentlichen und den Weg von Apple beim iPhone gehen. Ein normales Pixel 9 gibt es allerdings auch.

Da hat uns jetzt OnLeaks die Bilder geliefert und da sehen wir zwar auch die neue Optik für die Kamera, aber nur zwei Kameras. Das passt dann zum „normalen“ Pixel 9, welches laut Quelle 152,8 x 71,9 x 8,5 groß ist (Pixel 8: 150,5 × 70,8 × 8,9 mm).

Das kompakte Google Pixel 9 Pro soll übrigens auch 152,8 x 71,9 x 8,5 mm groß sein, wir bekommen also zwei recht kompakte Smartphones, einmal in günstig und einmal als Pro-Modell. Wie bei Apple, wo es ein iPhone 15 und iPhone 15 Pro gibt.

Was ich an dieser Stelle besonders interessant finde: Wir hatten Ende 2022 eine mögliche Roadmap für die Pixel-Reihe, in der sich das schon angedeutet hat und wie man jetzt sieht, war diese echt. Nächstes Jahr steht also das Pixel Flip an.

