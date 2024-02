Nothing Ear 3: Neuer Kopfhörer dürfte bald kommen

Wir haben Ende 2023 erfahren, dass der Nothing Ear 3 im Januar gezeigt werden soll, was offensichtlich nicht passiert ist. Doch das neue Modell dürfte kommen, da der Kopfhörer angeblich jetzt schon bei einer Bluetooth-Behörde entdeckt wurde.

Details stehen noch aus, aber Nothing hat vor ein paar Tagen das Nothing Phone 2a bestätigt und verraten, dass wir es bald sehen. Der MWC in Ende Februar wäre ein guter Zeitpunkt, vielleicht sehen wir in Barcelona also direkt die beiden Neuheiten.

Der Nothing Ear 1 war das erste Produkt der Marke, gefolgt vom Nothing Ear 2 im letzten Jahr. In meinen Augen würde eine neue Version aber nur Sinn ergeben, wenn sich mehr tut (neues Design), denn sonst reicht das Modell von 2023 noch ganz locker aus (eine schwarze Version wurde auch erst im Sommer nachgereicht).

