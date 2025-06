Neue Netflix-Serien: Cyberpunk, Splinter Cell und Tomb Raider

Netflix zeigte im Rahmen der Geekend Week viele neu Inhalte und ein Fokus lag auf animierten Serien, wie der neuen Arcane-Staffel, die endlich ein Datum hat und am 9. November startet. Aber Netflix sprach auch über neue Inhalte auf dem Event.

So wurde bekannt gegeben, dass man wieder mit CD Project Red arbeitet und eine weitere Cyperpunk-Serie geplant ist. Es geht wieder nach Night City, aber es gibt noch keine Details. Laut Netflix sollen wir aber „schon bald“ mehr Infos bekommen.

Eine weitere Neuankündigung war Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch, da gab es immerhin auch etwas mehr zu sehen. Besonders viele Details haben wir hier im Moment aber auch noch nicht. Es ist also unklar, ob diese noch 2024 startet.

Nicht neu, aber endlich mit einem finalen Trailer: Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Dieser zeigt durchaus viel, aber die Serie startet bereits am 10. Oktober und daher muss Netflix etwas mehr zeigen. Hier gibt es den Trailer in voller Länge.

