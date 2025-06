Google heißt Apple in „einer neuen Ära“ willkommen

Google hat sich wirklich viel Mühe gegeben, damit RCS nicht nur bei Android ein Standard wird, sondern man auch Apple mit ins Boot holen kann. Apple war das viele Jahre egal, aber (so sagen es Gerüchte) Druck aus China sorgte dafür, dass man jetzt mit iOS 18 endlich RCS unterstützt. Google freut diese Entscheidung.

In den letzten Jahren stichelte man immer wieder gegen Apple und das iPhone, in einem neuen Werbeclip für die Pixel-Reihe heißt man aber Apple in einer „neuen Ära der Kommunikation“ willkommen. Google verkauft es im Video so, als ob man selbst für den Schritt verantwortlich sei und sich Apple endlich angeschlossen hat.

Allerdings gibt Google auch an, dass noch Arbeit vor Apple liegt, denn RCS ist noch nicht vollständig. Nachrichten sind beispielsweise nicht verschlüsselt und es fehlen Funktionen. Aber es ist ein Anfang und Apple wird die RCS (Rich Communication Services) in Zukunft vermutlich auch optimieren. Eilig hat man es allerdings nicht.

In den USA, wo iMessage ein dominanter Messenger ist, wird das jetzt spannend, in Europa und vor allem Deutschland dürfte RCS exakt keine Rolle spielen, denn hier hat sich WhatsApp durchgesetzt. Und da Funktionen bei RCS fehlen, wird man die Nutzer wohl kaum zum Wechsel bewegen. Mir ist es bisher noch nicht gelungen.

